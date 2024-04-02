Risty Tagor Bersyukur Anaknya Mudah Diajarkan Berpuasa

JAKARTA - Risty Tagor membagikan cerita saat mengajarkan ketiga anaknya, Arsen Raffa Balweel, Arkana Rafif Bisyari dan Arsyila atau akrab disapa Cyila.

Risty Tagor menyebut kedua anaknya sudah berpuasa full, namun untuk si bungsu belum diperbolehkan puasa.

"Arsen sama Arka sudah mulai puasa kalau Syila tahu tapi nanti kalau Cyila ikut sahur tapi pas waktunya minum susu, pagi dia minum gitu," kata Risty Tagor saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Menurut Risty Tagor, anak-anaknya sudah terbiasa dengan puasa. Lantaran sejak bayi anak-anak berada di lingkungan keluarga yang menjalankan ibadah satu tahun sekali itu.

"Pasti sih (mengajarkan) dari mereka bayi pun dari mereka belum puasa kan memang sudah lingkungan dari lingkungan di rumah sudah puasa jadi mereka sudah terbiasa," jelas Risty Tagor.

"Dan kebetulan Arsen sama Arka karena sudah pada SD sudah full puasa. Arka kelas 2 SD sudah full puasanya, Arsen mau SMP juga udah full," tambah Risty.

