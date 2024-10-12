Reaksi Risty Tagor Usai Dicibir Punya Anak dari 3 Ayah Berbeda

JAKARTA - Risty Tagor kembali menjadi sorotan setelah beredar kabar bahwa ia telah menikah lagi. Namun, Risty dengan tegas menyatakan bahwa saat ini dirinya tengah fokus menjalani peran sebagai ibu tunggal bagi ketiga anaknya, sembari tetap berkarya.

"Sampai sekarang, aku ingin fokus dulu sama anak-anak. Masih banyak karya yang ingin aku buat, baru saja selesai film, alhamdulillah, aku juga mau rilis buku dan lagu," ungkap Risty Tagor, seperti dikutip dari unggahan @lambegosiip pada Sabtu (12/10/2024).

Risty tampaknya tidak terlalu memikirkan cibiran yang datang kepadanya, termasuk komentar tentang kegagalan rumah tangganya hingga memiliki tiga anak dari tiga ayah yang berbeda. Mantan istri Rifky Balweel dan Stuart Collin ini percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya adalah takdir yang diberikan oleh Allah SWT.

"Kondisinya memang seperti ini, kehidupan aku nggak sempurna, dan mungkin banyak orang yang belum berada di posisi ini. Jadi, nggak masalah. Aku mencintai Allah, dan semua kesedihan atau apa pun yang aku rasakan, itu hanya antara aku dan Allah," jelas Risty.