Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aghnia Punjabi Bantah Telat Bayar Gaji Pengasuh yang Aniaya Anaknya

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |15:01 WIB
Aghnia Punjabi Bantah Telat Bayar Gaji Pengasuh yang Aniaya Anaknya
Aghnia Punjabi bantah telat bayar gaji sang pengasuh (Foto: IG Aghnia)
A
A
A

JAKARTA - Aghnia Punjabi membantah pemberitaan yang beredar bahwa dirinya telat membayarkan gaji pengasuh yang menganiaya putrinya. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Aghnia membagikan bukti transfer gaji kepada pengasuh berinisial IPS itu. Aghnia merasa perlu membeberkan sejumlah bukti agar tak terjadi fitnah kepadanya.

"Saya ingin menanggapi berita ini supaya tidak terjadi fitnah!," ujar Aghnia Punjabi dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @emyaghnia.

Bahkan, Aghnia menawarkan untuk memajukan jadwal gajian di setiap bulannya yang membuat pengasuhnya kegirangan dan menyetujui penawaran itu.

Aghnia Punjabi Bantah Telat Bayar Gaji Pengasuh yang Aniaya Anaknya

"Mbak nya masuk tanggal 13 Oktober, dimana gajian harusnya di tanggal yang sama tapi saya menawarkan, mau ga mba kaya semua yang kerja di rumah gajiannya tanggal 5 daripada tanggal 13 kelamaan. Susternya sangat mau dan mengiyakan malah kesenengan banget! karena cepat terima gaji," sambungnya.

Aghnia juga membagikan tangkapan layar chat yang menjadi bukti sejak tanggal berapa pengasuh tersebut bekerja di rumahnya.

"Suster ini pengganti sus nya cana yang lama ini bukti invoice nya langsung dari agency tanggal berapa penggantian dan tanggal berapa datang ke rumah," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement