Aghnia Punjabi Bantah Telat Bayar Gaji Pengasuh yang Aniaya Anaknya

JAKARTA - Aghnia Punjabi membantah pemberitaan yang beredar bahwa dirinya telat membayarkan gaji pengasuh yang menganiaya putrinya. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Aghnia membagikan bukti transfer gaji kepada pengasuh berinisial IPS itu. Aghnia merasa perlu membeberkan sejumlah bukti agar tak terjadi fitnah kepadanya.

"Saya ingin menanggapi berita ini supaya tidak terjadi fitnah!," ujar Aghnia Punjabi dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @emyaghnia.

Bahkan, Aghnia menawarkan untuk memajukan jadwal gajian di setiap bulannya yang membuat pengasuhnya kegirangan dan menyetujui penawaran itu.

"Mbak nya masuk tanggal 13 Oktober, dimana gajian harusnya di tanggal yang sama tapi saya menawarkan, mau ga mba kaya semua yang kerja di rumah gajiannya tanggal 5 daripada tanggal 13 kelamaan. Susternya sangat mau dan mengiyakan malah kesenengan banget! karena cepat terima gaji," sambungnya.

Aghnia juga membagikan tangkapan layar chat yang menjadi bukti sejak tanggal berapa pengasuh tersebut bekerja di rumahnya.

"Suster ini pengganti sus nya cana yang lama ini bukti invoice nya langsung dari agency tanggal berapa penggantian dan tanggal berapa datang ke rumah," ungkapnya.