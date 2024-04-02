Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kesedihan Alice Norin Lepas Pengasuh Anak, Berbanding Terbalik dengan Aghnia Punjabi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:05 WIB
Kesedihan Alice Norin Lepas Pengasuh Anak, Berbanding Terbalik dengan Aghnia Punjabi
Kesedihan Alice Norin lepas pengasuh anak (Foto: Instagram/alicenorin)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Aghnia Punjabi belakangan menjadi sorotan. Pasalnya sang putri, baby C yang baru berusia 3 tahunan, dianiaya oleh pengasuhnya.

Hal tersebut seolah berbanding terbalik dengan Alice Norin. Pasalnya, sebelum kasus pengasuh Aghnia Punjabi mencuat, ia sempat membagikan video perpisahan dengan baby sitter putrinya.

Diketahui, Mbak Ning yang merupakan pengasuh anak keduanya, Alana, pamit pulang dan tak akan kembali bekerja dengan Alice. Sebab, Mbak Ning sudah memutuskan untuk menikah di kampung halamannya.

Perpisahan antara keluarga Alice Norin dengan Mbak Ning jelas semakin haru lantaran keduanya sama-sama sulit menahan air mata. Bahkan Mbak Ning juga sempat meminta maaf jika selama bekerja ia sempat membuat kesalahan.

Alice Norin

Kesedihan Alice Norin lepas pengasuh anak (Foto: Instagram/alicenorin)

"Mbak, Mas, saya pamit ya. Maaf selama saya ikut mba Alice dan mas Alvin, banyak kesalahan. Semoga yang di sini pada sehat semua. Aku pulang dulu ya," kata Mbak Ning dikutip dari akun Instagram @alicenorin.

"Hati-hati ya nan. Thank you ya, Nan selama ini udah jagain Alana. Diganti sama Allah ya kebaikannya,” sahut Alice Norin dan langsung memberikan pelukan.

Meski sedih, istri dari Alvin Yudhapatria ini harus rela melepaskan sang pengasuh. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih untuk sang pengasuh yang selama ini sudah menjaga sang putri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/33/3007797/alami-efek-samping-operasi-kanker-sarkoma-alice-norin-alami-pendarahan-hebat-yqfe78Cmfx.jpg
Alami Efek Samping Operasi Kanker Sarkoma, Alice Norin Alami Pendarahan Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/33/3007762/alice-norin-kurangi-job-usai-idap-kanker-sarkoma-demi-dekat-dengan-anak-WkQFlbj7z2.jpg
Alice Norin Kurangi Job Usai Idap Kanker Sarkoma Demi Dekat dengan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/33/3007693/alice-norin-jalani-pola-hidup-sehat-usai-idap-kanker-sarkoma-9Nsf8wXAW1.jpg
Alice Norin Jalani Pola Hidup Sehat Usai Idap Kanker Sarkoma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/33/2974470/alice-norin-ungkap-efek-samping-dari-operasi-pengangkatan-kanker-sarkoma-di-rahimnya-dptbSH6Yt2.jpg
Alice Norin Ungkap Efek Samping dari Operasi Pengangkatan Kanker Sarkoma di Rahimnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/33/2973166/idap-kanker-sarkoma-alice-norin-sempat-bingung-pilih-metode-operasi-qY4PDvUUT2.jpg
Idap Kanker Sarkoma, Alice Norin Sempat Bingung Pilih Metode Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2972819/idap-kanker-sarkoma-alice-norin-bersyukur-punya-suami-yang-suportif-pmvmiQzerd.jpg
Idap Kanker Sarkoma, Alice Norin Bersyukur Punya Suami yang Suportif
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement