Kesedihan Alice Norin Lepas Pengasuh Anak, Berbanding Terbalik dengan Aghnia Punjabi

JAKARTA - Selebgram Aghnia Punjabi belakangan menjadi sorotan. Pasalnya sang putri, baby C yang baru berusia 3 tahunan, dianiaya oleh pengasuhnya.

Hal tersebut seolah berbanding terbalik dengan Alice Norin. Pasalnya, sebelum kasus pengasuh Aghnia Punjabi mencuat, ia sempat membagikan video perpisahan dengan baby sitter putrinya.

Diketahui, Mbak Ning yang merupakan pengasuh anak keduanya, Alana, pamit pulang dan tak akan kembali bekerja dengan Alice. Sebab, Mbak Ning sudah memutuskan untuk menikah di kampung halamannya.

Perpisahan antara keluarga Alice Norin dengan Mbak Ning jelas semakin haru lantaran keduanya sama-sama sulit menahan air mata. Bahkan Mbak Ning juga sempat meminta maaf jika selama bekerja ia sempat membuat kesalahan.

Kesedihan Alice Norin lepas pengasuh anak (Foto: Instagram/alicenorin)

"Mbak, Mas, saya pamit ya. Maaf selama saya ikut mba Alice dan mas Alvin, banyak kesalahan. Semoga yang di sini pada sehat semua. Aku pulang dulu ya," kata Mbak Ning dikutip dari akun Instagram @alicenorin.

"Hati-hati ya nan. Thank you ya, Nan selama ini udah jagain Alana. Diganti sama Allah ya kebaikannya,” sahut Alice Norin dan langsung memberikan pelukan.

Meski sedih, istri dari Alvin Yudhapatria ini harus rela melepaskan sang pengasuh. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih untuk sang pengasuh yang selama ini sudah menjaga sang putri.