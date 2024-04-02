Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aghnia Punjabi Ungkap Kondisi Terkini Putrinya Usai Alami Penganiayaan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |13:49 WIB
Aghnia Punjabi Ungkap Kondisi Terkini Putrinya Usai Alami Penganiayaan
Aghnia Punjabi ungkap kondisi sang anak usai alami kekerasan dari pengasuh (Foto: IG Agnia)
A
A
A

JAKARTA - Aghnia Punjabi merasakan kesedihan mendalam usai mengetahui anaknya, C yang baru berusia 3 tahun dianiaya oleh pengasuhnya. Aghnia pun membagikan foto yang memperlihatkan kondisi terkini putrinya usai penganiayaan yang dialaminya. Anak Aghnia terlihat tersenyum tipis sembari menggenggam vas bunga.

Semula, salah satu bagian mata bocah tiga tahun itu tampak bengkak dan lebam hingga sulit melek. Kini, lebam tersebut masih terlihat di bagian bawah mata tapi kelopak matanya sudah terbuka.

Aghnia Punjabi Ungkap Kondisi Terkini Putrinya Usai Alami Penganiayaan

Aghnia pun menuliskan pesan haru kepada putrinya yang selalu terlihat kuat. Aghnia mengaku putrinya tak pernah mengeluh meski wajahnya terluka. Bahkan, putrinya itu kerap meminta agar mengobati lukanya sendiri.

"Cana sayang mami, kuat banget dan nggak pernah ngeluh sakit, minta ngobatin matanya sendiri minum obat juga maunya sendiri," ujar Aghnia Punjabi dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @emyaghnia, Selasa (2/4/2024).

Sebagai seorang ibu, Aghnia merasa miris melihat kondisi putrinya. Rasanya Aghnia ingin menggantikan posisi putrinya untuk menahan rasa sakit akibat penganiayaan yang dialami.

Aghnia pun memanjatkan doa agar sang putri kembali ceria dan selalu diliputi kebahagiaan sepanjang hidupnya.

"Nggak kuat banget ya Allah limpahkan sakitnya ke saya, berikan dia keceriaan dan kebahagiaan," pungkasnya.

