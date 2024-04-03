Desta Kecewa Dibohongi Marshel Widianto: Izin Sakit Tapi Tiba-tiba Ada di Acara Lain

JAKARTA - Deddy Mahendra Desta mengungkapkan pernah sakit hati dengan komika Marshel Widianto.

Bukan tanpa alasan, pria yang akrab disapa Desta ini merasa bahwa Marshel Widianto tidak bersikap profesional dalam bekerja.

"Jadi ceritanya Marshel kan syuting tuh 10 hari, terus tiba-tiba dia izin, besoknya sakit. Udah terus nggak masuk lah dia," kata Desta dikutip dari kanal YouTube Vindes, Rabu (3/4/2024).

Tak disangka, Marshel ternyata berbohong kepada Desta. Di hari Marshel Widianto izin, Desta justru melihat suami Cesen eks JKT48 itu berfoto di acara lain.

"Tiba-tiba ada foto dia lagi ada di acara lain," ucap Desta kesal.

Kekesalan mantan suami Natasha Rizky ini dikarenakan ia tidak suka dibohongi oleh orang. Dirinya sangat menghargai kejujuran.

Diakui Desta, padahal jika Marshel Widianto berkata jujur, ia juga pasti akan memberikan izin.

"Masalahnya adalah kan tinggal ngomong aja gitu, 'pak gimana ya, ada kerjaan nih gue, boleh gak izin'. Nggak usah bohong, gue paling gak suka dibohongi orang," jelas Desta.