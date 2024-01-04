Alasan Jennie BLACKPINK Ogah Lanjutkan Kontrak Individu dengan YG Entertainment

SEOUL - Jennie BLACKPINK akhirnya buka suara terkait alasannya memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pribadinya dengan YG Entertainment. Seperti diketahui, idol 27 tahun ini hanya memiliki kontrak grup dengan agensi tersebut.

Sementara untuk semua kegiatan solonya akan diatur oleh label baru yang didirikannya pada November 2023, Odd Atelier (OA). Keputusan itu diambilnya karena ingin merasakan kebebasan dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatannya.

BACA JUGA: Jennie BLACKPINK Dirikan Label Sendiri sejak November 2023

“Selama 7 tahun, aku bersama YG Entertainment setelah debut bersama BLACKPINK. Tapi, aku ingin bebas menjalankan semua kegiatan pribadiku,” ujarnya kepada Lee Hyori dalam talkshow Red Carpet, pada Kamis (4/1/2023).

Jennie BLACKPINK mengaku, belajar banyak dari YG Entertainment selama 7 tahun bernaung di bawah agensi tersebut. Hingga Jennie sampai ke sebuah titik di mana dia mulai mempertanyakan apa yang ingin dilakukannya di masa depan.

“Pada akhirnya, aku ingin melakukan semua kegiatan dengan bebas dan nyaman. Di OA, akau akan bekerja dengan kru yang telah lama bersamaku,” ungkap mantan kekasih Kai EXO tersebut.

Jennie dan tiga personel BLACKPINK lainnya memutuskan tidak memperpanjang kontrak individu mereka bersama YG Entertainment, pada 29 Desember 2023. Awal Januari 2024, Hera dan Coco Chanel merilis foto-foto terbaru sang idol.

Pada 2 Januari 2024, tvN merilis trailer program Apartment 404 di mana Jennie menjadi salah satu bintangnya. Di hari yang sama, dia juga dikonfirmasi menjadi bintang tamu pertama program talkshow Lee Hyori, Red Carpet.