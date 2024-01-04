Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Jennie BLACKPINK Ogah Lanjutkan Kontrak Individu dengan YG Entertainment

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |02:15 WIB
Alasan Jennie BLACKPINK Ogah Lanjutkan Kontrak Individu dengan YG Entertainment
Alasan Jennie BLACKPINK ogah lanjutkan kontrak individu dengan YG Entertainment. (Foto: Entertainment News)
A
A
A

SEOUL - Jennie BLACKPINK akhirnya buka suara terkait alasannya memilih untuk tidak memperpanjang kontrak pribadinya dengan YG Entertainment. Seperti diketahui, idol 27 tahun ini hanya memiliki kontrak grup dengan agensi tersebut. 

Sementara untuk semua kegiatan solonya akan diatur oleh label baru yang didirikannya pada November 2023, Odd Atelier (OA). Keputusan itu diambilnya karena ingin merasakan kebebasan dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatannya.

“Selama 7 tahun, aku bersama YG Entertainment setelah debut bersama BLACKPINK. Tapi, aku ingin bebas menjalankan semua kegiatan pribadiku,” ujarnya kepada Lee Hyori dalam talkshow Red Carpet, pada Kamis (4/1/2023). 

Jennie BLACKPINK mengaku, belajar banyak dari YG Entertainment selama 7 tahun bernaung di bawah agensi tersebut. Hingga Jennie sampai ke sebuah titik di mana dia mulai mempertanyakan apa yang ingin dilakukannya di masa depan. 

“Pada akhirnya, aku ingin melakukan semua kegiatan dengan bebas dan nyaman. Di OA, akau akan bekerja dengan kru yang telah lama bersamaku,” ungkap mantan kekasih Kai EXO tersebut.

Alasan Jennie BLACKPINK ogah perpanjang kontrak individu dengan YG Entertainment. (Foto: Instagram/@jennierubyjane)

Jennie dan tiga personel BLACKPINK lainnya memutuskan tidak memperpanjang kontrak individu mereka bersama YG Entertainment, pada 29 Desember 2023. Awal Januari 2024, Hera dan Coco Chanel merilis foto-foto terbaru sang idol.

Pada 2 Januari 2024, tvN merilis trailer program Apartment 404 di mana Jennie menjadi salah satu bintangnya. Di hari yang sama, dia juga dikonfirmasi menjadi bintang tamu pertama program talkshow Lee Hyori, Red Carpet.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement