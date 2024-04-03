Dhawiya Zaida Ungkap Sisi Keibuan Umi Laela yang Bikin Gemes di Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Setelah menjalani proses syuting Vision+ Original Series Arab Maklum 2, pemeran Umi Laela, karakter ikonik yang dipasangkan bersama Abah Mahmud (Usama Harbatah) menceritakan sosok Umi Laela di matanya.

Dhawiya mengaku ada beberapa tantangan yang dihadapinya dalam memerankan Umi Laela di season 2 ini. Salah satu yang paling utama adalah bagaimana ia harus menunjukkan sisi keibuan Umi Laela kepada anak-anaknya.

"Aku suka lupa kalau menjadi seorang ibu tuh kayak gimana, tetap aja meski karakter Umi Laela yang ceplas-ceplos tapi kan disini dia sebagai seorang ibu, bukan sebagai saya walaupun sudah menikah tapi belum punya anak," ungkap Dhawiya saat ditemui di kawasan FX Sudirman, Jakarta.

Dhawiya merasa lebih mudah untuk membangun chemistry dengan Usama Harbatah yang berperan sebagai Abah Mahmud karena mereka sudah terbiasa bekerja sama di series sebelumnya.

"Cuma kalau ke Abah Mahmud sebagai suami, aku merasa lebih relate karna aku juga sudah bersuami. Banyak yang harus aku pelajari ternyata kayak gimana si sama anak, mesti lemah lembut, aku harus menurunkan emosi berhadapan dengan anak," kata Dhawiya.

Menurut Dhawiya, di tengah kesibukan dan rutinitas yang padat, series Arab Maklum 2 bisa jadi solusi untuk menghilangkan stres dan penat para penonton. Dhawiya juga berharap promonya bisa berjalan sesuai harapan dan melebihi ekspektasi.

Arab Maklum 2 melanjutkan kisahnya dengan keluarga Aba Mahmud yang berlibur ke Bali. Perjalanan mereka di Bali tentu akan diwarnai dengan aksi kocak yang begitu menghibur mengingat perbedaan budaya yang sangat mencolok.

