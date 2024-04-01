Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ingin Jadi Influencer? Tonton Pay Later di Vision+ Cocok untuk Generasi Milenial dan Gen Z

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |16:36 WIB
Ingin Jadi Influencer? Tonton <i>Pay Later</i> di Vision+ Cocok untuk Generasi Milenial dan Gen Z
Serial Pay Later. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Menjadi influencer menjadi profesi yang tengah digandrungi anak muda. Demi tujuan tersebut, mereka rela melakukan berbagai cara termasuk berbelanja menggunakan sistem paylater

Fenomena inilah yang coba disuguhkan Vision+ lewat series Pay Later. Kisahnya tentang Tika yang berambisi menjadi influencer. Untuk mewujudkan ambisi itu, dia memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja online menggunakan paylater.

Hidup Tika menjadi kacau ketika dia tak mampu membayar paylater tersebut setelah dikeluarkan dari pekerjaannya. Maka ketika tawaran kerja menjadi debt collector datang, dia pun menyambutnya. 

Cerita serupa juga dialami Oca, karakter lain dalam series ini. Dia adalah anak seorang remaja yang bercita-cita menjadi influencer terkenal. Untuk memenuhi gaya hidupnya, dia meminta bersekolah di sekolahan elit. 

