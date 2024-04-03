Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sastrawan Yudhistira ANM, Ayahanda Iga Massardi Dimakamkan di TPU Pedurenan

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |13:20 WIB
Sastrawan Yudhistira ANM, Ayahanda Iga Massardi Dimakamkan di TPU Pedurenan
Yudhistira ANM Massardi dimakamkan di TPU Pedurenan (Foto: IG Iga Massardi)
A
A
A

JAKARTA - Ayahanda vokalis gitaris dari grup band Barasuara, Iga Massardi, Yudhistira ANM Massardi meninggal dunia pada Selasa (2/4/2024) Pukul 21.12 WIB di RSUD Bekasi. Rencananya akan dimakamkan hari ini di TPU Pedurenan di kawasan Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat.

Hal itu diketahui melalui sebuah pesan yang dibagikan oleh Noorca ANM Massardi, saudara dari Yudhistira ANM Massardi diterima awak media, Rabu (3/4/2024).

Sastrawan Yudhistira ANM, Ayahanda Iga Massardi Dimakamkan di TPU Pedurenan

"Pemakaman di Bantar Gebang, Jl. Bantar Gebang Setu No.99, RT.001/RW.003, Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bks, Jawa Barat 16340, Indonesia," bunyi pesan dibagikan Noorca ANM Massardi.

Selain itu, Noorca juga mendoakan agar amal dan kebaikan Yudhistira ANM Massardi semasa hidupnya diterima Tuhan.

"Mohon dimaafkan segala kesalahannya semoga khusnul khotimah dan amal ibadah alm diterima Allah SWT Aamiin," tutup Noorca.

Halaman:
1 2
