HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sastrawan Yudhistira ANM Massardi, Ayah dari Iga Massardi Barasuara Meninggal Dunia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |07:35 WIB
Sastrawan Yudhistira ANM Massardi, Ayah dari Iga Massardi <i>Barasuara</i> Meninggal Dunia
Ayah Iga Massardi 'Barasuara' meninggal dunia (Foto: Instagram/igamassardi)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Iga Massardi datang dengan kabar duka. Ayahnya, Yudhistira Andi Noegraha Moelyana Massardi, yang dikenal merupakan seorang sastrawan Indonesia, meninggal dunia pada Selasa, 2 April 2024.

Kabar meninggalnya ayah dari vokalis sekaligus gitaris Barasuara itu pertama kali diumumkan oleh pengamat musik Adib Hidayat melalui akun X.

"Duka cita mendalam atas berpulangnya sastrawan Yudhistira ANM Massardi, ayah dari Iga Massardi @Barasuara," tulis Adib di akun X miliknya.

Diketahui, ayah Iga meninggal pada usia 70 tahun. Adib juga menuliskan doa untuk keluarga yang ditinggalkan.

Ayah Iga Massardi 'Barasuara' meninggal dunia (Foto: Instagram/igamassardi)

"Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan." lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari sebelum meninggal dunia, Iga sempat membeberkan kondisi terkini ayahnya. Bahkan dalam foto yang diunggahnya di Instagram, sang ayah masih bisa tersenyum dan bergaya saat di foto, meski sambil berbaring di ranjang rumah sakit.

"Alhamdulillah Bapak makin membaik, makasi doanya teman2. Insya Allah Pak @yudhistiramassardi_ minggu ini bisa pulang ke rumah. Kalo mau nitip doa lagi masih boleh kah? Siapa tau berkenan. Makasi banyak yah," kata Iga di akun Instagramnya.

(van)

