Denny Sumargo Kesal Disangkut Pautkan dengan Sandra Dewi

JAKARTA - Denny Sumargo belakangan ikut disangkutkan dengan Sandra Dewi, di tengah kasus korupsi timah yang dilakukan Harvey Moeis.

Terkait hal itu, pria yang akrab disapa Densu ini mengaku kesal dan kurang nyaman. Kendati begitu, suami Olivia Allan ini tetap merasa empati terhadap musibah yang dialami Sandra Dewi.

"Jadi yang gua agak kesel sih sebenarnya nonton berita di tengah beritanya, maaf ya Sandra Dewi dan suaminya gua berempati dengan masalah apa yang orang alami," kata Denny Sumargo dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

"Di luar konsep bahwa itu adalah sebuah hasil apa dan apa cuman ketika disambungin ke gua gua kayak kurang nyaman," tambahnya.

Denny Sumargo kesal disangkut pautkan dengan Sandra Dewi (Foto: Instagram/sumargodenny)





Densu pun mengaku jika beberapa tahun lalu ia memang pernah mencoba mendekati Sandra Dewi. Namun hubungan itu tidak sampai pacaran.