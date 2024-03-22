Denny Sumargo Rela Makan Otak Kelinci Demi Punya Momongan: Nggak Enak Lagi

JAKARTA - Denny Sumargo dan Olivia Allan, sempat melakukan berbagai cara untuk bisa memiliki momongan. Bukan hanya mencoba untuk menjalani proses bayi tabung, Denny Sumargo pun mengaku rela mengkonsumsi apapun, demi memperbaiki kualitas spermanya.

Diakui bintang film Miracle In Cell No.7 tersebut, dokter sempat mengatakan bahwa kualitas spermanya buruk. Hal itu jelas membuatnya down dan mulai mencari cara untuk memperbaiki spermanya, agar bisa membantu proses kehamilan sang istri.

BACA JUGA: Denny Sumargo Bagikan Video Kelakuan Calon Anaknya di Dalam Kandungan

Salah satunya adalah dengan meminta karyawannya untuk mencarikan makanan di luar nalar.

”Aku mau ceritain satu hal yang lucu banget, dari dia nih karena kan pada saat itu Denny tuh merasa masalahnya ada di dia kan, jadi Denny itu merasa spermanya dia tuh jelek. Terus ada kejadian lucu sekaligus membuat aku terharu, jadi pada saat dia ketakutan sperma dia jelek, tahu gak dia bilang apa ‘Cariin gue otak kelinci’,” ungkap Oliv sambil mengenang perjuangan Densu memperbaiki kualitas spermanya.

Denny Sumargo rela makan apapun demi punya momongan (Foto: Instagram/sumargodenny)

“Karena gue baca otak kelinci itu bagus untuk memperbaiki sperma,” sahut Densu.

Keinginan Densu bahkan sampai membuat karyawannya sampai rela pergi ke Puncak, Bogor, Jawa Barat, demi makanan yang diinginkan oleh sang aktor. Padahal menurut Oliv, memperbaiki sperma yang buruk bisa dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, sesuai anjuran dokter.

”Kalau kerang ya sudah lah gampang ya, tapi kalau otak kelinci. Tiba-tiba Gaby (karyawan) pagi-pagi ‘Cici aku mau ke puncak, mau ke puncak, ‘loe ngapain ke puncak’, ‘mau beli otak kelinci, koko minta sup otak kelinci, aku cari di Jakarta dimana-mana nggak ada ci’,” beber Oliv.

”Dokter juga gak bilang apa-apa, cuma bilang minum vitamin, perbaiki lifestyle gini-gini, lakuin aja itu, ngapain pakai makan otak kelinci,” sambungnya.