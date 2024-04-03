Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tolak Komentari Kasus Harvey Moeis, Denny Sumargo Jaga Perasaan Sandra Dewi dan Keluarga

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |08:05 WIB
JAKARTA - Denny Sumargo ikut dimintai keterangan terkait kasus korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis. Bukan tanpa alasan, pasalnya Densu merupakan sosok pria yang sempat dekat dengan Sandra sebelum akhirnya bintang Quickie Express itu menikah dengan Harvey.

Usai kasus korupsi timah mencuat, muncul sebuah video ketika Densu dimintai tanggapannya terkait hal tersebut. Termasuk soal isu yang menyebut bahwa Sandra Dewi berpotensi menjadi tersangka, sama seperti suaminya.

Saat dimintai tanggapannya, suami Olivia Allan ini pun memilih bungkam dan enggan menghakimi Sandra Dewi terkait hal tersebut. Hal itu sengaja dilakukannya untuk menjaga perasaan ibu dua anak itu dan juga keluarganya.

”Gue nggak bisa komentar masalah ini, karena masalah ini masih berulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi," ujar Denny Sumargo, dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip.

Denny Sumargo

Denny Sumargo jaga perasaan Sandra Dewi dan keluarga (Foto: YouTube)


"Gue pribadi gak mau komentar karena menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurutku tidak tepat berkomentar masalah yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau atau membela pun tidak mau,” sambungnya.

Selain itu, Densu juga sempat berbicara soal banyaknya hujatan masyarakat yang dilayangkan pada Sandar dan suaminya. Menurutnya, bukan kapasitas dirinya dan juga para netizen untuk menghakimi Sandra dan juga Harvey meski kasus yang menjerat mereka cukup merugikan negara.

"Semua orang bisa menghujat, tapi gue pikir, gue nggak mau ikut menjadi bagian dari itu," tegasnya.

Sontak saja, video tersebut langsung ramai dikomentari oleh netizen.

"Bener Bang, bukan apa² sih cuma untungnya menghujat itu apa,, apa ga mikir gimana perasaan nya SD, panik nya dia, sedih nya dia, kalut nya dia," kata sumiya***.

