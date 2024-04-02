Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Joget TikTok Usai Sidang Cerai, Ria Ricis Bikin Netizen Terpesona

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |02:30 WIB
Joget TikTok Usai Sidang Cerai, Ria Ricis Bikin Netizen Terpesona
Ria Ricis bikin netizen terpesona saat joget TikTok (Foto: Instagram/riaricis1795)




JAKARTA - Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali dipertemukan dalam ruang sidang perceraian, Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, 1 April 2024. Kedatangan keduanya dalam sidang tersebut, diketahui untuk mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Ryan, yakni Dery Syahputra.

Usai menjalani sidang, Ria Ricis nampak mengunggah video dirinya sedang berjoget TikTok di akun Instagramnya. Terlihat Ria Ricis masih mengenakan baju dan hijab yang sama seperti yang ia pakai di ruang sidang.

Ricis nampak anggun memakai gamis batik dengan model ruffle di bagian dadanya. Sementara itu, dia memakai hijab berwarna krem dan menambahkan kacamata.

Dalam kesempatan itu, Ria Ricis terlihat joget lagu Shik Shak Shok yang sedang viral di media sosial. Ia pun cukup antusias memperagakan gerakan demi gerakan. Sesekali ibu satu anak ini menebar senyum ke arah kamera.

Ria Ricis

Ria Ricis bikin netizen terpesona saat joget TikTok (Foto: Instagram/riaricis1795)

Rupanya postingan ini menyiratkan tentang kehidupannya. Dalam keterangan video itu dia berharap April jadi bulan yang lebih baik lagi.

“Assalamualaikum, April. Baik-baik yah,” tulis Ricis dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @riaricis, Selasa (2/4/2024).

Postingan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memberi dukungan pada adik dari Oki Setiana Dewi.

“Tambah cantik aja heran,” komen @elsaa***.



