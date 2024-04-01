Tangannya Dicium Ria Ricis di Ruang Sidang, Teuku Ryan Masih Berharap Rujuk

JAKARTA - Teuku Ryan masih berharap bisa rujuk dengan Ria Ricis. Dia bahkan masih berusaha keras mempertahankan rumah tangganya, meski sudah berada diujung tanduk.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (1/4/2024), Ria Ricis dan Teuku Ryan kompak menghadiri sidang bersama kuasa hukum masing-masing. Bahkan dalam momen pertemuan mereka, Ricis sempat bersalaman dan mencium tangan Teuku Ryan di ruang sidang.

Perlakuan Ricis tersebut tampaknya membuat Ryan semakin yakin untuk mempertahankan rumah tangganya. Bahkan hal itu disampaikan Teuku Ryan, usai menjalani persidangan.

"Saya nggak ada mau menyerang, saya cuma mau menyatukan jawaban aja jadi memang nggak menyerang Ricis kita Insha Allah mempertahankan rumah tangga ini," ujar Teuku Ryan.

Teuku Ryan masih berharap rujuk usai tangannya dicium Ria Ricis (Foto: Instagram/teukuryantr)





Sementara itu, Dedi Rizal Armidi selaku kuasa hukum Teuku Ryan pun menambahkan bahwa sejauh ini pihaknya masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga kliennya. Bahkan ia berharap agar kedua belah pihak saling membuka ruang dan mencari jalan keluar satu sama lain.

"Kalau tetap kukuh namanya mengajukan gugatan apalagi didampingi pengacara tentunya mereka akan mempertahankan dalilnya itu wajar," ucap Dedi.

"Selama proses sidang baik penggugat dan kuasa hukumnya harus membuka ruang dan kesempatan untuk kita mencari jalan untuk merujukan mereka kembali," jelasnya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, yakni Dery Syahputra, Dedi juga mengaku puas. Pasalnya, Dery dianggap cukup lengkap menyampaikan keterangan kepada majelis hakim.