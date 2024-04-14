Icha Annisa Faradila Mulai Cari Netizen yang Menyebar Fitnah soal Santet

JAKARTA - Icha Annisa Faradila hingga kini masih dituding sebagai penyebab meninggalnya Stevie Agnecya. Padahal, Icha Annisa sendiri sudah memberikan klarifikasi dan memberikan bantahan terkait hal tersebut.

Setelah hampir satu bulan difitnah sebagai pelaku santet Stevie hingga meninggal dunia, Icha Annisa pun kini mulai mengambil tindakan tegas, Dia bahkan mengaku tak segan untuk melaporkan netizen yang berkomentar jahat padanya ke pihak berwajib.

Melalui akun Instagram Storynya baru-baru ini, Icha Annisa pun membuat semacam sayembara untuk menemukan netizen yang memfitnahnya. Bahkan, ia juga siap memberikan imbalan bagi siapapun yang bisa menemukan oknum pembuat fitnah padanya.

"Yang tahu akun ini tolong dong capture ke aku skrg nama akunnya apa? Ada hadiah buat kalian kalau bisa nemuin akun ini!! Ini tunggu yaa," tulis Icha Annisa.

Icha Annisa Faradila cari netizen yang sebar fitnah soal santet (Foto: Instagram)

"Ketemu di jalur hukum dan masih banyak yg lain juga sabar yaa netizen yg lain," lanjutnya.