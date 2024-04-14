Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Icha Annisa Faradila Mulai Cari Netizen yang Menyebar Fitnah soal Santet

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |09:05 WIB
Icha Annisa Faradila Mulai Cari Netizen yang Menyebar Fitnah soal Santet
Icha Annisa Faradila cari netizen yang sebar fitnah soal santet (Foto: Instagram/ichaannisafaradila)
A
A
A

JAKARTA - Icha Annisa Faradila hingga kini masih dituding sebagai penyebab meninggalnya Stevie Agnecya. Padahal, Icha Annisa sendiri sudah memberikan klarifikasi dan memberikan bantahan terkait hal tersebut.

Setelah hampir satu bulan difitnah sebagai pelaku santet Stevie hingga meninggal dunia, Icha Annisa pun kini mulai mengambil tindakan tegas, Dia bahkan mengaku tak segan untuk melaporkan netizen yang berkomentar jahat padanya ke pihak berwajib.

Melalui akun Instagram Storynya baru-baru ini, Icha Annisa pun membuat semacam sayembara untuk menemukan netizen yang memfitnahnya. Bahkan, ia juga siap memberikan imbalan bagi siapapun yang bisa menemukan oknum pembuat fitnah padanya.

"Yang tahu akun ini tolong dong capture ke aku skrg nama akunnya apa? Ada hadiah buat kalian kalau bisa nemuin akun ini!! Ini tunggu yaa," tulis Icha Annisa.

Icha Annisa Faradila

Icha Annisa Faradila cari netizen yang sebar fitnah soal santet (Foto: Instagram)

"Ketemu di jalur hukum dan masih banyak yg lain juga sabar yaa netizen yg lain," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/33/2995899/ziarah-ke-makam-stevie-agnecya-icha-annisa-faradila-bantah-menangis-PRZfyb9i8Z.jpg
Ziarah ke Makam Stevie Agnecya, Icha Annisa Faradila Bantah Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/33/2991631/sahabat-mengaku-menyesal-kenalkan-stevie-agnecya-ke-icha-annisa-faradila-xqh9EGmbG3.jpg
Sahabat Mengaku Menyesal Kenalkan Stevie Agnecya ke Icha Annisa Faradila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/33/2990472/icha-annisa-faradila-akui-pernah-alami-kecelakaan-dan-nyaris-meninggal-dunia-d85pfpsydi.jpg
Icha Annisa Faradila Akui Pernah Alami Kecelakaan dan Nyaris Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178974//raisa-afLA_large.jpg
Alasan PA Jaksel Tetap Umumkan Gugatan Cerai Raisa ke Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178945//nikita_mirzani-be0d_large.jpg
Nikita Mirzani Geram Dituding Dapat Perlakuan Istimewa dari Hakim untuk Datangkan Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178940//hana_saraswati-hL6S_large.jpg
Hana Saraswati Miris Banyak Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement