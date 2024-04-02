Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kenal Sandra Dewi dan Harvey Moeis, Delon Thamrin: Doakan yang Terbaik Saja

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |12:40 WIB
Kenal Sandra Dewi dan Harvey Moeis, Delon Thamrin: Doakan yang Terbaik Saja
Delon Thamrin doakan Sandra Dewi dan Harvey Moeis (Foto: Instagram/delonthamrinofficial)
A
A
A

JAKARTA - Delon Thamrin memberikan dukungannya pada Sandra Dewi, yang saat ini tengah menghadapi masalah pelik. Suaminya, Harvey Moeis, diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi PT. Timah.

Sampai saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia telah melakukan penggeledahan rumah dari sang artis. Bahkan, rekening pribadi milik Harvey juga telah diblokir.

Mengetahui masalah yang tengah dialami Sandra Dewi, Delon pun enggan berkomentar banyak. Sebagai teman, ia hanya mendoakan yang terbaik untuk bintang film Quickie Express tersebut.

"Sebenarnya aku nggak mau komen banyak-banyak karena memang takut salah komen akunya jadi aku sebagai teman doain terbaik aja," ujar Delon Thamrin saat ditemui di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2024.

Delon Thamrin

Delon Thamrin doakan Sandra Dewi dan Harvey Moeis (Foto: Instagram/delonthamrinofficial)

Meski tak berkomentar banyak, Delon mengatakan terlepas dari benar atau tidaknya, pasti ada hukuman terhadap tersangka. Sehingga ia hanya mendoakan terbaik untuk Sandra Dewi dan keluarganya.

