Interaksi Kocak Pemain Series Arab Maklum 2 Bikin Pengunjung Mall Tak Berhenti Tertawa

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |06:14 WIB
Pemain Series Arab Maklum 2 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Jajaran cast series Arab Maklum 2 menyapa para pengunjung mall di FX Sudirman, Jakarta Pusat. Sejak hadir di atas panggung, penonton langsung dibuat tertawa mendengar celotehan dari para pemain yang bersahut-sahutan untuk menceritakan keseruan proses syuting original series Vision+ tersebut.

Dhawiya yang memang dikenal hobi melucu, Ananta Rispo dan Aci Resti yang merupakan seorang komika serta cast lainnya sukses menghibur penonton sembari ngabuburit, menunggu adzan magrib berkumandang tanda waktu berbuka puasa tiba.

Seorang pengunjung bernama Bani tak henti-hentinya tertawa saat Rispo kerap kali memotong pembicaraan Dhawiya dengan guyonan.

Bani mengaku tak sabar untuk menyaksikan seriesnya setelah melihat para pemain yang chemistrynya begitu kuat hingga tak canggung untuk saling melempar guyonan satu sama lain.

"Soalnya mereka ada aja celetukannya. Nanti seriesnya pasti kocak, ditambah ada Rispo," ujar Bani saat dijumpai di FX Sudirman, Jumat (29/3/2024).

Terlebih para pemain telah menjelaskan di atas panggung bahwa nantinya series ini akan menceritakan tentang perjalanan keluarga Arab yang pergi ke Bali. Sembari tertawa, Bani mengaku ingin menyaksikan bagaimana momen kocak keluarga Arab ketika berkunjung ke suatu daerah yang budayanya sangat berbeda dengan kehidupan mereka.

"Ngebayangin orang-orang Arab ke Bali aja udah pengin ketawa. Apalagi pas nonton," pungkasnya.

