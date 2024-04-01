Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadhan di Bekasi, Live di iNews

JAKARTA - Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar kembali digelar Kota Bekasi, Jawa Barat jadi tuan rumah perhelatan akbar Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadhan iNews yang akan diselenggarakan besok sore, 30 Maret 2024. Acara ini akan dipandu langsung oleh Inara Rusli dan David Chalik.

Digelar langsung dari Alun-Alun Kota Bekasi, Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadhan dimulai pukul 16.00 WIB, akan menghadirkan sejumlah bintang tamu spesial tanah air diantaranya, Bagindas, Novia Bachmid, Arsyan Dwianto Master Chef Indonesia Season 9 yang akan memberikan ide resep menu berbuka puasa. Tak hanya itu, ada pula tausiyah penuh motivasi oleh ustadz mohay attaly dan KH Nur Hayid.

Dilanjutkan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan digelar pukul 21.00 WIB dan diramaikan penampilan spesial dari band Armada, kemudian KH Cholil Nafis yang akan memberikan nasihat kebaikan serta Tausiyah Inspiratif dan musik religi oleh Syubbanul Muslimin, Gus Hafidz Hakim dan Gus Azmi.