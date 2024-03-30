Sore Ini, iNews Gelar Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Live dari Alun-Alun Kota Bekasi

BEKASI - iNews akan menyiarkan Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Live dari Alun-Alun Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (30/3/2024), pukul 16.00 WIB. Bekasi menjadi kota ketiga yang disinggahi iNews, setelah Mojokerto dan Semarang.

Dipandu Inara Rusli dan David Chalik, acara ini menghadirkan penampilan spesial Band Bagindas, Novia Bachmid, dan Arsyan Dwianto Master Chef Indonesia Season 9 yang akan memberikan ide resep menu makanan berbuka puasa.

Tak sekadar panggung musik, Konser Ngabuburit Nikmatnya Ramadan iNews juga akan menghadirkan Ustadz Mohay Attaly dan KH. Nur Hayid untuk memberikan tausiyah penuh motivasi.

Selanjutnya, Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan iNews yang digelar pada 30 Maret 2024, pukul 21.00 WIB, akan menyuguhkan aksi panggung band Armada. Sementara KH. Cholil Nafis akan memberikan nasihat kebaikan serta tausiyah inspiratif.