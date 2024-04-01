Alasan Ayah Sandra Dewi Sempat Tak Restui Harvey Moeis Jadi Menantu

JAKARTA - Harvey Moeis ternyata sempat tak mendapatkan restu dari ayah Sandra Dewi sebelum menikah. Bukan tanpa alasan, pasalnya ayah Sandra tak percaya dengan pria yang berprofesi sebagai seorang pengusaha tersebut.

Diakui Sandra Dewi, ayahnya memang memiliki sifat keras kepala dalam urusan apapun. Termasuk soal penentuan jodoh dirinya.

Apalagi, sebelum menikah dengan Harvey, Sandra sempat beberapa kali berganti pasangan.

"Gue kan gagal berkali-kali jadi bokap gue itu ngerasa, aduh dia takut gue gagal lagi, karena baru pacaran aja gue udah jarang diapelin," ungkap Sandra Dewi dalam akun YouTube Daniel Mananta.

“Jadi dia ngerasa kayak orang ini bisa bikin anak gue bahagia enggak ya,” lanjutnya.

Ayah Sandra Dewi sempat tak restui Harvey Moeis (Foto: Instagram/sandradewi88)





Sementara itu, bintang film I am Hope ini juga menyebut bahwa ayahnya sempat tak yakin dengan Harvey lantaran khawatir kehidupan Sandra usai menikah tak bahagia.

"Bokap gue ngerasa selama ini dia memang kalau gue pacaran 'Dia (Harvey) siapa nih, mau sama anak gue anak gue kan anak baik-baik', gue membesarkan anak gue baik-baik dan menjadi seseorang gue baik-baik’, kata Sandra Dewi.

Lantaran ucapan ayahnya, Sandra pun terus berdoa dan berharap agar restu segera didapatkannya dan juga Harvey. Beruntung, lambat laun, ayah Sandra pun akhirnya memberikan restunya bahkan sangat menyayangi Harvey sebagai menantu.

"Dan Tuhan berhasil mengubah bokap gue dan membuat bokap gue sekarang sayang banget sama dia, bangga banget sama Harvey sebagai menantunya," beber Sandra Dewi.