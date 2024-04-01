Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hadiri Sidang Cerai di PA Jaksel, Ria Ricis Cium Tangan Teuku Ryan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |12:58 WIB
Hadiri Sidang Cerai di PA Jaksel, Ria Ricis Cium Tangan Teuku Ryan
Ria Ricis cium tangan Teuku Ryan di sidang cerai (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (1/4/2024). Sidang kali ini beragendakan pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak tergugat.

Teuku Ryan dan Ria Ricis kompak menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Hadiri Sidang Cerai di PA Jaksel, Ria Ricis Cium Tangan Teuku Ryan

Teuku Ryan hadir bersama dengan Dery Syahputra sebagai saksi terlebih dahulu sekitar Pukul 10.30 WIB. Namun tak berselang lama, Ricis pun secara tiba-tiba hadir di Pengadilan Agama Jaksel untuk menjalani persidangan.

Melihat kehadiran Ricis, awak media mencecar dengan sejumlah pertanyaan namun adik Oki Setiana Dewi tak memberikan statement apapun lalu langsung masuk ke ruang sidang.

Saat tiba di ruang sidang, Ricis langsung bersalaman dengan Teuku Ryan telah berdiri menyambutnya, lalu mencium tanganya. Kemudian Ricis pun bergegas bersalaman dengan kuasa hukum Teuku Ryan serta kuasa hukumnya telah menunggu kehadirannya.

Tak berselang lama, sidang perceraian Ricis dan Teuku Ryan pun langsung dibuka oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dedi Rizal Armidi selaku kuasa hukum Teuku Ryan mengatakan keputusan menghadirkan Dery Syahputra sebagai saksi, karena mengetahui ihwal rumah tangga kliennya.

Di Dalam persidangan nanti, Dedi juga mengaku bahwa pihaknya akan menunjukkan sejumlah barang bukti berupa chat serta percakapan antar Ricis dan Teuku Ryan kepada majelis hakim.

"Insha Allah hadir, Teuku Ryan dan saksi hadir karena sebagaimana biasa kalian tahu, banyak bukti-bukti chat, bukti-bukti percakapan dengan penggugat perlu diperlihatkan langsung dari pihak tergugat," kata Dedi Rizal Armidi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (1/4/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement