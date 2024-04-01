Hadiri Sidang Cerai di PA Jaksel, Ria Ricis Cium Tangan Teuku Ryan

JAKARTA - Sidang perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (1/4/2024). Sidang kali ini beragendakan pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak tergugat.

Teuku Ryan dan Ria Ricis kompak menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Teuku Ryan hadir bersama dengan Dery Syahputra sebagai saksi terlebih dahulu sekitar Pukul 10.30 WIB. Namun tak berselang lama, Ricis pun secara tiba-tiba hadir di Pengadilan Agama Jaksel untuk menjalani persidangan.

Melihat kehadiran Ricis, awak media mencecar dengan sejumlah pertanyaan namun adik Oki Setiana Dewi tak memberikan statement apapun lalu langsung masuk ke ruang sidang.

Saat tiba di ruang sidang, Ricis langsung bersalaman dengan Teuku Ryan telah berdiri menyambutnya, lalu mencium tanganya. Kemudian Ricis pun bergegas bersalaman dengan kuasa hukum Teuku Ryan serta kuasa hukumnya telah menunggu kehadirannya.

Tak berselang lama, sidang perceraian Ricis dan Teuku Ryan pun langsung dibuka oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dedi Rizal Armidi selaku kuasa hukum Teuku Ryan mengatakan keputusan menghadirkan Dery Syahputra sebagai saksi, karena mengetahui ihwal rumah tangga kliennya.

Di Dalam persidangan nanti, Dedi juga mengaku bahwa pihaknya akan menunjukkan sejumlah barang bukti berupa chat serta percakapan antar Ricis dan Teuku Ryan kepada majelis hakim.

"Insha Allah hadir, Teuku Ryan dan saksi hadir karena sebagaimana biasa kalian tahu, banyak bukti-bukti chat, bukti-bukti percakapan dengan penggugat perlu diperlihatkan langsung dari pihak tergugat," kata Dedi Rizal Armidi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (1/4/2024).

