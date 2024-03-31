Michelle Ziudith Merasa Berat Untuk Berpacaran hingga Siapkan Diri Hidup Tanpa Pasangan

JAKARTA - Michelle Ziudith masih betah dengan kesendiriannya. Padahal usianya sendiri tak lama lagi akan menginjak 30 tahun.

Menariknya, bintang film London Love Story ini merasa berat hati untuk menjalani hubungan pacaran. Bahkan ia pun memiliki pikiran bahwa pacaran hanya bisa menghabiskan uangnya saja.

BACA JUGA: Michelle Ziudith Takut Menikah Lantaran Tak Siap Kehilangan dan Dikhianati

"Untuk mulai pacaran aja jadi berat banget, karena pemikiran aku pacaran tuh ngabisin uang," ujar Michelle Ziudith di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Artis kelahiran Medan, Sumatera Utara ini juga bersyukur sampai saat ini belum memiliki pacar. Sebab jika ia punya pacar pasti ia sudah harus memikirkan sang kekasih sahur apa.

"Mungkin kalau bulan puasa ini aku pacaran aku udah repot mikirin pacar aku sahur apa, setiap hari," jelas Michelle Ziudith.

Michelle Ziudith tak siap pacaran (Foto: Instagram/michelleziu)