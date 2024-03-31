Advertisement
Michelle Ziudith Merasa Berat Untuk Berpacaran hingga Siapkan Diri Hidup Tanpa Pasangan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |03:03 WIB
Michelle Ziudith tak siap pacaran (Foto: Instagram/michelleziu)
JAKARTA - Michelle Ziudith masih betah dengan kesendiriannya. Padahal usianya sendiri tak lama lagi akan menginjak 30 tahun.

Menariknya, bintang film London Love Story ini merasa berat hati untuk menjalani hubungan pacaran. Bahkan ia pun memiliki pikiran bahwa pacaran hanya bisa menghabiskan uangnya saja.

"Untuk mulai pacaran aja jadi berat banget, karena pemikiran aku pacaran tuh ngabisin uang," ujar Michelle Ziudith di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Artis kelahiran Medan, Sumatera Utara ini juga bersyukur sampai saat ini belum memiliki pacar. Sebab jika ia punya pacar pasti ia sudah harus memikirkan sang kekasih sahur apa.

"Mungkin kalau bulan puasa ini aku pacaran aku udah repot mikirin pacar aku sahur apa, setiap hari," jelas Michelle Ziudith.

Michelle Ziudith tak siap pacaran (Foto: Instagram/michelleziu)

