JAKARTA - Artis sekaligus model Michelle Ziudith belum lama ini membagikan potret penampilannya yang natural di media sosial, membuat netizen berkhayal.

Itu terlihat dari salah satu unggahan Michelle. Dalam foto dia tampil sederhana mengenakan kaos tak berlengan, tak lupa memberi senyum ke arah kamera.

"Missing already Bali," tulis Michelle Ziudith, dikutip pada Rabu (8/6/2022).

Tak hanya sederhana, pemain sinetron 'Badai Pasti Berlalu' itu juga terlihat natural tanpa polesan make up. Dengan mengenakan outfit light grey, Michelle memamerkan pemandangan pantai di belakangnya.

Dengan adanya unggahan itu membuat warganet berkhayal hingga menyebutnya bidadari.

"@michelleziu Peri cintaku. Hati hati di sana yaa," komentar seorang wargante. "I miss you already dear," timpal yang lain. "Kalo aku miss you," ucap lainnya. "Enggak kuat kak aku, love dead kak," balas netizen.

(FLO)