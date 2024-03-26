Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Michelle Ziudith Takut Menikah Lantaran Tak Siap Kehilangan dan Dikhianati

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |15:05 WIB
Michelle Ziudith Takut Menikah Lantaran Tak Siap Kehilangan dan Dikhianati
Michelle Ziudith mengaku takut menikah (Foto: Instagram/michelleziu)
A
A
A

JAKARTA - Michelle Ziudith mengaku belum siap menikah. Ketidakinginannya untuk belum mau menikah diperkuat usai ia memerankan karakter Nissa dalam film Ipar Adalah Maut.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Michelle Ziudith khawatir dikhianati oleh orang yang sangat ia percayai, yakni suaminya kelak.

"Aku gak siap kalau aku nanti nikah, aku takut banget kalau nanti orang yang aku percaya yakni suami aku dia tiba-tiba pergi mengkhianati aku," ungkap Michelle Ziudith di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 25 Maret 2024.

Belum lagi jika ia ditinggal dalam keadaan sudah memiliki anak. Michelle Ziudith mengaku takut jika kejadian nahas itu akan menimpanya kelak ketika menikah.

Michelle Ziudith

Michelle Ziudith mengaku takut menikah (Foto: Instagram/michelleziu)


"Terus aku ditinggal sama anak juga, aku takut banget, aku gak siap kehilangan itu," juara Michelle Ziudith.

Dengan banyaknya kasus perselingkuhan, perempuan 29 tahun itu percaya bahwa semua pernikahan itu pasti ada fase pengkhianatan.

"Sempet aku mikir gitu (semua pernikahan ada pengkhianatan) aku udah masuk di fase ternyata pernikahan tidak semudah itu," tambah Michelle Ziudith.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004758/michelle-ziudith-belum-kepikiran-jalin-hubungan-asmara-gegara-pernah-pacaran-beda-agama-P0MLRqvnfh.jpg
Michelle Ziudith Belum Kepikiran Jalin Hubungan Asmara Gegara Pernah Pacaran Beda Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/33/2990694/michelle-ziudith-merasa-berat-untuk-berpacaran-hingga-siapkan-diri-hidup-tanpa-pasangan-dw7fhhhhWN.jpg
Michelle Ziudith Merasa Berat Untuk Berpacaran hingga Siapkan Diri Hidup Tanpa Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/20/206/2615015/adu-akting-bareng-michelle-ziudith-di-film-misi-kafe-biru-nuca-grogi-If4n5Q3dgU.jpg
Adu Akting Bareng Michelle Ziudith di Film Misi Kafe Biru, Nuca Grogi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/08/33/2607738/michelle-ziudith-pamer-potret-natural-netizen-dibuat-halu-IJ5K9OIqqx.jpg
Michelle Ziudith Pamer Potret Natural, Netizen Dibuat Halu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/04/33/2556453/biodata-dan-agama-michelle-ziudith-artis-cantik-keturunan-batak-yang-sering-bikin-baper-lz1ZqFblgA.jpg
Biodata dan Agama Michelle Ziudith, Artis Cantik Keturunan Batak yang Sering Bikin Baper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/02/598/2050833/mendadak-soleh-jadi-debut-michelle-ziudith-di-serial-ramadhan-wiy05Xxvxg.jpg
Mendadak Soleh Jadi Debut Michelle Ziudith di Serial Ramadhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement