Michelle Ziudith Takut Menikah Lantaran Tak Siap Kehilangan dan Dikhianati

JAKARTA - Michelle Ziudith mengaku belum siap menikah. Ketidakinginannya untuk belum mau menikah diperkuat usai ia memerankan karakter Nissa dalam film Ipar Adalah Maut.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Michelle Ziudith khawatir dikhianati oleh orang yang sangat ia percayai, yakni suaminya kelak.

"Aku gak siap kalau aku nanti nikah, aku takut banget kalau nanti orang yang aku percaya yakni suami aku dia tiba-tiba pergi mengkhianati aku," ungkap Michelle Ziudith di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 25 Maret 2024.

Belum lagi jika ia ditinggal dalam keadaan sudah memiliki anak. Michelle Ziudith mengaku takut jika kejadian nahas itu akan menimpanya kelak ketika menikah.

Michelle Ziudith mengaku takut menikah (Foto: Instagram/michelleziu)





"Terus aku ditinggal sama anak juga, aku takut banget, aku gak siap kehilangan itu," juara Michelle Ziudith.

Dengan banyaknya kasus perselingkuhan, perempuan 29 tahun itu percaya bahwa semua pernikahan itu pasti ada fase pengkhianatan.

"Sempet aku mikir gitu (semua pernikahan ada pengkhianatan) aku udah masuk di fase ternyata pernikahan tidak semudah itu," tambah Michelle Ziudith.