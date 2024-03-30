Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abidzar Al Ghifari Prank Umi Pipik Pakai Jas, Disangka Mau Nikah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |01:02 WIB
Abidzar Al Ghifari Prank Umi Pipik Pakai Jas, Disangka Mau Nikah
Abidzar Al Ghifari prank Umi Pipik (Foto: IG Abidzar)
A
A
A

JAKARTA - Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik baru-baru ini curhat soal tingkah kocak sang putra, Abidzar Al Ghifari. Siapa sangka, Abidzar sukses nge-prank sang ibunda dengan memakai stelan jas lengkap seolah ingin menikah.

Momen itu diunggah Umi Pipik di akun Instagram-nya, @_umi_pipik_. Ibu tiga anak ini syok saat Abidzar mengatakan akan segera menikah dan sudah mengenakan stelan jas.



“Anak si tukang iseng. Uminya baru pulang dakwah, baru rebahan, dia video call ngasih tahu mau nikah,” tulis Umi Pipik dikutip Sabtu (30/3/2024).

Benar saja, Umi memerlihatkan tangkapan layar video call dirinya dengan Abidzar. Terlihat putra keduanya itu tampil gagah dengan stelan jas dan dasi kupu-kupu.

Istri mendiang Ustad Jefri Al-Buchori itu pun langsung syok. Namun, ia ikut ngakak saat tahu penampilan Abidzar ini hanya untuk keperluan syuting semata.

“Sontak kaget tapi ketawa ternyata adegan syuting,” tambah Umi.

Umi Pipik pun mengatakan bahwa sang putra memang memiliki banyak penggemar wanita. Bahkan, beberapa jama’ahnya pun menitipkan salam untuk Abidzar dan ingin menjadi menantu dari Umi Pipik.

“Semua mahasiswi nitip salam buat kamu semua. Sampai ada yang bilang mau memantaskan diri jadi mantunya Umi,” kata Umi Pipik.

 BACA JUGA:

