HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Umi Pipik soal Hadiah untuk Egy Maulana Vikri yang Diduga Brand Pro Israel

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:01 WIB
Klarifikasi Umi Pipik soal Hadiah untuk Egy Maulana Vikri yang Diduga Brand Pro Israel
Klarifikasi Umi Pipik soal hadiah untuk Egy Maulana Vikri dari band diduga pro Israel (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Umi Pipik memberikan penjelasan usai diduga memberikan hadiah sendal kepada menantunya, Egy Maulana Vikri dari brand yang mendukung Israel dalam melakukan genosida di Palestina.

Dugaan itu bermula dari unggahan Umi Pipik yang memperlihatkan momen buka puasa bersama anak-anak serta menantunya. Bukber itu sekaligus merayakan kemenangan Egy bersama Timnas Sepakbola Indonesia yang melibas Vietnam dengan skor 3-0 di laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion My Dinh, Hanoi.

Klarifikasi Umi Pipik soal Hadiah untuk Egy Maulana Vikri yang Diduga Brand Pro Israel

Di momen itu, Umi Pipik pun memberikan hadiah kemenangan berupa sandal dari brand Louis Vuitton untuk Egy Maulana Vikri. Egy tampak semringah menerima hadiah dari mertuanya. Dia bergegas membukanya dan langsung memakai sandal pemberian Umi Pipik.

"Bukber merayakan kemenangan mantu yang baru pulang dari Vietnam, Timnas vs Vietnam 3-0 (kasih hadiah buat sang juara) Alhamdulillah mantu suka," ujar Umi Pipik dikutip dari unggahannya di Instagram @_Umi_pipik_, Sabtu (30/3/2024).

Unggahan istri mendiang Ustad Jefri Al Buchori itu sempat menuai protes dari netizen yang menduga bahwa brand tersebut mendukung Israel yang hingga saat ini masih melakukan penyerangan terhadap warga Palestina khususnya Gaza.

"Umi serius kasih LV? Serius nanya, apa gak terafiliasi dengan Isriwil?" tanya @140***.

 BACA JUGA:

