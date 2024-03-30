Baim Wong Bongkar Sosok Pengasuh Penganiaya Anak Selebgram Aghnia Punjabi

JAKARTA - Aghnia Punjabi tengah berduka. Selebgram asal Malang tersebut mengalami hal pedih yang dialami putrinya.

Putri pertamanya, yakni Jana Amira Priyanka diduga mengalami penganiayaan dari sang pengasuh berinisial I.

Kasus ini menyita perhatian dari berbagai kalangan termasuk rekan selebriti. Baim Wong turut meluapkan kekesalan terhadap sosok I yang tega membuat anak Aghnia Punjabi babak belur.

Di akun Instagram miliknya, Baim Wong membongkar sosok pengasuh I. Baim Wong turut kesal dan geram.

"Ini dia orangnya 😡 !!!!!. Jangan sampai kejadian sama anak saya 🥵. Untung ada cctv. Hati-hati, bukan hanya keselamatannya anak kita saja, tapi pendidikan dan akhlak anak harus diperhatikan. Jangan ditinggal sama baby sitter yang tutur bahasanya gak bagus, karena anak akan ngikutin. Saling mengingatkan ya 💙🙏," jelas Baim Wong.