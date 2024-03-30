JAKARTA - Aghnia Punjabi tengah berduka. Selebgram asal Malang tersebut mengalami hal pedih yang dialami putrinya.
Putri pertamanya, yakni Jana Amira Priyanka diduga mengalami penganiayaan dari sang pengasuh berinisial I.
BACA JUGA:
Kasus ini menyita perhatian dari berbagai kalangan termasuk rekan selebriti. Baim Wong turut meluapkan kekesalan terhadap sosok I yang tega membuat anak Aghnia Punjabi babak belur.
Di akun Instagram miliknya, Baim Wong membongkar sosok pengasuh I. Baim Wong turut kesal dan geram.
"Ini dia orangnya 😡 !!!!!. Jangan sampai kejadian sama anak saya 🥵. Untung ada cctv. Hati-hati, bukan hanya keselamatannya anak kita saja, tapi pendidikan dan akhlak anak harus diperhatikan. Jangan ditinggal sama baby sitter yang tutur bahasanya gak bagus, karena anak akan ngikutin. Saling mengingatkan ya 💙🙏," jelas Baim Wong.