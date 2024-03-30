Kata Pengamat Hukum soal Kemungkinan Sandra Dewi terseret Kasus Harvey Moeis

Kata pengamat hukum soal kemungkinan Sandra Dewi terseret kasus Harvey Moeis (Foto: IG Sandra)

JAKARTA - Sandra Dewi hingga kini belum memberikan tanggapannya terkait kasus korupsi yang menjerat sang suami, Harvey Moeis. Publik pun banyak yang penasaran terkait kemungkinan sang aktris ikut terseret dalam kasus tersebut.

Pengamat hukum, Minola Sebayang, menjelaskan kemungkinan terburuk yang akan dialami Sandra selaku istri dari salah satu tersangka korupsi pertambangan timah.

Minola mengatakan jika tindak pidana korupsi sangat berkaitan dengan pencucian uang yang mana pelaku berusaha menutupi kekayaannya lewat bentuk lain.

BACA JUGA: Dewi Sandra Tulis Pesan Hangat saat Ikut Dihujat Netizen Akibat Suami Sandra Dewi

"Ini kan pasti akan ditelusuri nih alur keuangan ini pasti akan ditelusuri baik masuk dan keluarnya," kata Minola Sebayang dikutip MNC Portal Indonesia dari kanal YouTube Intens Investigasi, Sabtu (30/3/2024).

Sejatinya, kata Minola, pencucian uang dilakukan para koruptor untuk mengaburkan asal-usul kekayaannya. Dengan begitu, mereka percaya uang hasil korupsinya tak akan terdeteksi oleh pihak berwajib.

"Jadi kalau misalnya ditemukan ada indikasi pelaku-pelaku yang sudah menjadi tersangka ini mencoba mengaburkan, menghibahkan, yang tujuannya untuk mengaburkan asal-usul nilai kekayaannya tersebut dan kemudian tersangka dinyatakan bersalah, inkrah, dan orang-orang yang diminta untuk menempatkan atau mengaburkan apakah itu istri atau siapa akan diperiksa," lanjutnya.

BACA JUGA: