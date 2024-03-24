Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pulang ke Rumah, Anak Jessica Mila Disambut Keluarga dengan Adat Batak

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |15:05 WIB
Pulang ke Rumah, Anak Jessica Mila Disambut Keluarga dengan Adat Batak
Kepulangan Anak Jessica Mila ke rumah disambut dengan adat Batak (Foto: Instagram/jscmila)
JAKARTA - Jessica Mila dan Yakup Hasibuan baru saka dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin perempuan. Bayi yang lahir pada 20 Maret 2024 itu bahkan diberi nama Kyrra Arunnika Hasibuan. 

Setelah menjalani pemulihan di rumah sakit pasca-menjalani operasi caesar, kini Jessica Mila sudah diizinkan untuk pulang ke rumah. Menariknya, kedatangannya bersama sang putri disambut hangat oleh keluarga dengan menggunakan adat batak.

Momen itu diabadikan lewat salah satu keluarga dekat Jessica Mila dan Yakup Hasibuan yang diunggah ulang oleh akun Instagram @lambegosip. Dalam unggahan itu, Mila dan baby Kyarra tampak disambut oleh ibunda Yakup di depan pintu masuk. 

Ibunda Yakup Hasibuan bahkan langsung menaruh beberapa butir beras di kepala baby Kyrra. Tak cuma itu, Jessica Mila pun melakukan ritual yang sama.

Jessica Mila

Kepulangan Anak Jessica Mila ke rumah disambut dengan adat Batak (Foto: Instagram/lambegosip)


Diketahui, prosesi ini disebut boras sipir ni tondi yang merupakan adat penyambutan anggota baru di rumah. Bahkan Yakup Hasibuan tampak menjalani prosesi yang sama, sebagai bentuk kepatuhan  menjalankan adat yang sudah lama dipegang teguh oleh keluarga besarnya.

Setelah selesai, ibunda Yakup Hasibuan mengelus-elus cucunya sambil mencium kepala Baby Kyrra uang masih tertidur pulas di gendongan Jessica Mila.

Diakhir, istri Otto Hasibuan ini juga melempar sisaan beras ke atas sambil mengucapkan kalimat "Horas, Horas, Horas" dan diikuti oleh anggota keluarga hadir menyambut kedatangan Baby Kyrra Arunnika Hasibuan.

