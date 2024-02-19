Umi Pipik Singgung Kecurangan Pemilu 2024, Abidzar Al Ghifari Minta Maaf

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari meminta maaf atas nama pribadi dan keluarga melalui akun Instagram pribadinya. Diketahui, beberapa waktu belakangan ini ibunda dari Abidzar, Umi Pipik, menjadi bulan-bulanan netizen usai menyinggung soal dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Tak hanya menyinggung soal kecurangan, Umi Pipik melalui Instagram Storynya juga menyebut bahwa capres pilihannya memiliki sifat seperti Rasulullah. Sontak hal itu membuat netizen ramai hingga melayangkan hujatan pada istri mendiang Ustaz Jefri Al Buchori tersebut.

Tidak ingin masalah tersebut semakin panjang, bintang film Balada Si Roy ini tampak meminta maaf atas kericuhan yang terjadi. Ia bahkan menyadari bahwa kalimat tersebut tak seharusnya dilontarkan.

"Saya mewakilkan keluarga meminta maaf atas apa yang telah terjadi dan sedang jadi perbincangan semua orang. Saya sangat amat mengerti kesalahan yang dibuat, memang tidak pantas untuk kami melontarkan kalimat atau fitnah itu," kata Abidzar di akun Instagramnya.

Abidzar Al Ghifari minta maaf atas nama pribadi dan keluarga (Foto: Instagram/@abidzar73)





Abidzar yang mengaku mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 bahkan menuliskan permohonan maafnya secara langsung pada Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka. Tak lupa, ia juga meminta maaf pada para pendukung 02.

"Saya sebagai pendukung dan coblos tim 02 ingin minta maaf terlebih untuk pak Prabowo dan juga mas Gibran, kepada para pendukung 02, dan juga untuk orang-orang yang tersinggung," jelasnya.

Diakhir tulisannya, Abidzar berharap agar apa yang belakangan ini terjadi bisa menjadi pembelajaran bagi dirinya dan keluarga untuk lebih menjaga etika, adab serta moral.

"Ini akan jadi pembelajaran yang sangat penting untuk saya dan keluarga agar kami bisa lebih menjaga etika, adab dan moral. Semoga permintaan maaf ini diterima maafnya, terima kasih," tandasnya.