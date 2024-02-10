King Nassar dan Megawati Mendadak Duet di Hajatan Rakyat Semarang

King Nassar berduet dengan Megawati di Hajatan Rakyat Semarang, pada 10 Februari 2024. (Foto: YouTube/Learn X)

JAKARTA - Ada momen menarik ketika King Nassar tampil di Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar di Lapangan Pancasila, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (10/2/2024).

Pasalnya, perhatian Nassar teralihkan pada sosok Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati yang terlihat menikmati lagu Ikan dalam Kolam yang dilantunkannya. Dia kemudian menghampiri Megawati yang duduk di area belakang panggung.

“Bentar-bentar. Saya salah fokus. Saya lihat Ibu sangat menikmati lagu saya. Coba, Ibu nyanyi sedikit. Gini, bila ingin melihat ikan,” kata Nassar.

Megawati mengikuti arahan Nassar dan mulai bernyanyi, "Bila ingin melihat ikan.” Nyanyiannya kemudian disambut meriah penonton yang memenuhi Lapangan Pancasila sore ini.

Namun kemudian, Megawati mendadak meminta untuk menyanyikan lagu Cinta Hampa yang dipopulerkan Dewi Yull. Dia terlihat begitu piawai dalam melantunkan lagu tersebut. Ia lantas mengikuti Nassar pindah ke bagian depan panggung untuk berduet bersama.

“Begitu juga cintamu padaku