Han So Hee Bantah Merebut Ryu Jun Yeol dari Lee Hyeri

SEOUL - Han So Hee akhirnya buka suara terkait rumor asmaranya dengan Ryu Jun Yeol. Lewat unggahan panjang di blog pribadinya, dia membenarkan sedang berpacaran dengan aktor Reply 1988 tersebut.

“Aku dan Ryu Jun Yeol memiliki perasaan satu sama lain dan saat ini kami sedang berpacaran,” ujar sang aktris dalam blog tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, pada Sabtu (16/3/2024).

Han So Hee juga membantah anggapan publik bahwa hubungannya dengan sang aktor bermula dari perselingkuhan. Sang aktris mengklaim, mulai dekat dengan Ryu Jun Yeol di awal tahun 2024.

Sedangkan aktor Little Forest itu putus dari Lee Hyeri di awal 2023. Namun berita putus keduanya baru muncul di media pada November 2023.

Han So Hee mengaku, pertama kali berkenalan dengan Ryu Jun Yeol di sebuah pameran foto. Mengetahui ada kemungkinan mereka akan bekerja sama dalam sebuah proyek, dia menyapa aktor 37 tahun tersebut terlebih dahulu.

“Alasan inilah yang membuatku yakin mengejar perasaanku dan membangun hubungan bersamanya,” kata aktris My Name tersebut menambahkan.

Sebelum merilis tulisan panjang itu, Han So Hee juga sempat ‘membantah’ anggapan bahwa hubungan mereka merupakan sebuah perselingkuhan lewat Insta Story, pada 15 Maret 2024.

Dalam unggahan tersebut dia menuliskan, tidak mungkin jatuh cinta pada orang yang punya kekasih. Jangankan menjalin hubungan, dia bahkan tidak akan memberikan ruang, ketertarikan, apalagi menawarkan persahabatan.