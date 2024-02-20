Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Willy Jalani Ibadah Umrah usai Keguguran, Sang Ibu Tulis Pesan Haru

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |12:48 WIB
Nikita Willy Jalani Ibadah Umrah usai Keguguran, Sang Ibu Tulis Pesan Haru
Nikita Willy jalani ibadah umrah usai kehilangan calon anak keduanya. (Foto: Instagram/@nikitawillyofficial94)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Willy diketahui tengah menjalani ibadah umrah di Tanah Suci. Tak sendiri, ibadah itu dijalaninya bersama suami, ibu, dan putranya, Issa. 

Dalam video yang dibagikan Yora Febrina sang ibu di Instagram, Nikita tampil dengan gamis dan hijab panjang berwarna putih. Dia melengkapi penampilannya dengan memakai kacamata hitam.

Menariknya, sepanjang rentetan ibadah, Issa tampak tenang bahkan terlelap di dekapan ibunya. “Tuhan tidak memanggil yang mampu, tetapi Tuhan memampukan siapa yang Tuhan panggil,” kata Yora dalam unggahannya, Selasa (20/2/2024). 

Yora Febrina kemudian menyerukan kalimat talbiyah sambil menuliskan, “Ya Allah aku memenuhi panggilanMu, tak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milikMu dan kerajaan hanyalah milikMu.” 

Nikita Willy jalani ibadah umrah usai alami keguguran. (Foto: Instagram/@yorafebrina)

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
