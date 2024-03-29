BIBI Digaet Bintangi Drama The Fiery Priest 2

SEOUL - BIBI dikabarkan akan membintangi drama The Fiery Priest 2. Kabar tersebut ditanggapi langsung oleh SBS selaku stasiun TV yang akan menayangkan drama propuler tersebut.

“BIBI mempertimbangkan dengan positif tawaran untuk membintangi musim kedua The Fiery Priest,” kata perwakilan SBS seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (29/3/2024).

Penyanyi sekaligus aktris bernama asli Kim Hyung Seo itu kabarnya digaet untuk berperan sebagai detektif dalam The Fiery Priest 2. Sayangnya, tak ada informasi detail terkait karakter tersebut.

Sementara itu, Kim Nam Gil sang aktor utama pada musim pertama sudah dipinang SBS, sejak November 2023. Kabar tersebut juga dikonfirmasi agensinya, Gilstory, pada 29 November 2023.

“Dia mendapat tawaran untuk kembali berperan sebagai Kim Hae Il dalam The Fiery Priest 2,” kata agensi tersebut kala itu.

Tayang perdana pada 2019, The Fiery Priest bercerita tentang seorang pastor yang punya masalah dalam mengelola emosinya. Dia kemudian bekerjasama dengan seorang detektif pengecut untuk menguak sebuah kasus pembunuhan.

Saat tayang, musim pertama drama itu sukses membukukan rating penonton hingga 22 persen. Hal inilah yang membuat penggemar drama itu ingin agar SBS menggarap sekuel drama yang diperankan Kim Nam Gil, Honey Lee, dan Kim Sung Kyun tersebut.