Liburan Seru Berubah Jadi Syuting Super Heboh di Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Dhawiya Zaida kembali berperan sebagai Umi Laela dalam series Arab Maklum 2 yang segera tayang di Vision+. Masih dengan kisah keluarga Arab, series ini mengambil setting di Bali.

“Awalnya berpikir, syuting ini bakal kayak semi-semi liburan gitu, Ternyata, kami enggak dikasih napas. Tapi seru banget, karena semua sudah kayak keluarga,” ujar Dhawiya saat dijumpai di kawasan The Park Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Sang aktris merasakan perbedaan signifikan antara Arab Maklum dan musim kedua. Dia menilai, ada hal menarik yang membuat season kedua akan lebih banyak memikat hati penonton.

“Karena season 2 ini syutingnya di luar kota, di Bali tepatnya. Jadi set-nya lebih ke jalan-jalan. Temanya juga lebih fresh, keseruannya lebih banyak, otomatis akan lebih hype,” imbuhnya.

Suasana syuting yang menyenangkan dan kekompakan tim produksi membuat Dhawiya merasa lebih mudah dalam mendalami karakternya. Tak ada kesulitan yang berarti bagi Dhawiya selama syuting series tersebut.

“Dari suasana dan komedinya, season dua ini lebih dapat sih. Apalagi ada komedian papan atas di musim kedua ini. Jadi pasti lebih seru,” katanya menambahkan.

Selain itu, Dhawiya juga berharap, para pemain baru yang hadir akan membuat series Arab Maklum 2 banyak dilirik dan terus memberikan hiburan yang tak ada habisnya bagi penonton.