HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Gandeng Pria Baru Usai Diduga Putus dari Ladislao Camara

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |18:20 WIB
Nathalie Holscher Gandeng Pria Baru Usai Diduga Putus dari Ladislao Camara
Nathalie Holscher gandeng cowok baru usai diduga putus dari Ladislao Camara (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Nathalie Holscher dan Ladislao Camara diisukan telah berakhir. Bahkan saat ini, mantan istri Sule itu dikabarkan sudah memiliki gandengan baru.

Bukan tanpa alasan, pasalnya beberapa waktu lalu muncul video yang memperlihatkan tangan Nathalie digandeng oleh seorang pria yang bukan Ladislao.

Awalnya, Nathalie tampak berjalan menghindari wartawan yang meminta untuk wawancara. Lantaran enggan menjawab pertanyaan, ibu dari Adzam Ardiansyah Sutisna ini memilih untuk berlalu sambil digandeng oleh serang pria.

Nathalie Holscher

Nathalie Holscher gandeng cowok baru usai diduga putus dari Ladislao Camara (Foto: Instagram/nathalieholscher)


Sontak, video yang muncul di akun TikTok @duniaceria_selebriti ini ramai dikomentari oleh netizen. Bahkan banyak yang menuding Nathalie hobi bergonta-ganti pasangan, mengingat sebelum Ladislao, ia sempat menjalin hubungan dengan Fariz Utama dan Yogi Ilham.

"Gonta ganti terus azam sampe puyeng calon bapaknya banyak," kata pipit***.

"Terus Weh ganti ganti , bingung si Azam nya," sambung nea***.

"Pusing Azam nya mana yg harus dijadikan bpk," tutur linnaal***.

