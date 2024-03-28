Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Akui Sudah Ngebet Nikah Sebelum Kenalan dengan Harvey Moeis

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |10:20 WIB
Sandra Dewi Akui Sudah Ngebet Nikah Sebelum Kenalan dengan Harvey Moeis
Sandra Dewi akui sudah ngebet nikah sebelum bertemu Harvey Moeis (Foto: Instagram/sandradewi88)
JAKARTA - Sandra Dewi menjadi salah satu artis yang memutuskan untuk melepas masa lajangnya di atas usia 30 tahun. Diketahui, saat menikah dengan Harvey Moeis, usia Sandra telah menginjak 33 tahun.

Hal itu membuat Sandra pun mengakui jika dirinya tak sabar alias ngebet untuk menikah, sebelum bertemu dengan Harvey. Bahkan pertemuannya dengan Harvey pun diawali dengan perjodohan yang dilakukan oleh Daniel Mananta.

Terkait keinginannya untuk menikah serta perjodohan, Sandra pun mengungkapkan hal itu secara langsung saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Melaney Ricardo. Sebagai wanita, Sandra juga memiliki tipe suami idaman.

"Setidaknya kalau kita punya penghasilan, dia juga punya penghasilan, sayang keluarga, terus seiman, gue nggak bisa yang terlalu modern banget gitu lho," ujar Sandra Dewi dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (28/3/2024).

Sandra Dewi dan Harvey Moeis

Sandra Dewi akui sudah ngebet nikah sebelum bertemu Harvey Moeis (Foto: Instagram/sandradewi88)

Lebih lanjut, Sandra akhirnya melakukan pertemuan pertama dengan Harvey Moeis. Pertemuan itu juga dihadiri Daniel sebagai perantara perkenalan mereka.

"Daniel ngajaknya di Mall Pondok Indah, di restoran yang nggak ada orangnya dan akhirnya bangkrut," kenang Sandra.

Melaney pun mengaku penasaran dengan reaksi Sandra pertama bertemu Harvey kala itu.

