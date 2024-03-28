Fitri Carlina Bongkar Kebaikan Stevie Agnecya di Komunitas Istri Pilot

JAKARTA - Fitri Carlina menjadi salah satu artis yang mengenal sosok Stevie Agnecya semasa hidup. Bahkan keduanya memiliki kedekatan lantaran sama-sama memiliki suami yang berprofesi sebagai pilot.

Diketahui, Fitri dan Stevie bergabung dalam komunitas istri pilot. Lantaran hal itu, keduanya pun memiliki kedekatan hingga Fitri pun sampai membongkar sosok Stevie yang cukup baik di matanya.

Baru-baru ini, Fitri pun mengungkapkan kebaikan mendiang Stevie padanya. Tak cuma itu, ia juga mengatakan bahwa Stevie merupakan sosok yang cukup perhatian di kalangan istri pilot, hingga membuatnya selalu sungkan lantaran ibu dua anak itu selalu memberikan banyak hadiah serta mengingat ulang tahunnya.

”Selama almarhumah hidup itu gak pernah ada celah buat aku. Walaupun aku dibilang gak terlalu dekat, maksudnya gak terlalu dekat nongkrong, tapi silaturahmi itu selalu terjalin," ujar Fitri Carlina dalam YouTube Cumi Cumi.

Fitri Carlina ungkap kebaikan Stevie Agnecya





"Apalagi di Ramadan kayak gini tuh kita selalu ‘Gimana teh sehat’ gak pernah lupa kirim-kiriman hampers, ataupun setiap ulang tahun, aduh ya Allah padahal aku tuh gak minta tiba-tiba datang, itu lah perhatian yang luar biasa,” sambungnya.

Lebih lanjut, Stevie sendiri merupakan istri dari Anggi Pratama yang merupakan kolega dari Hendra Sumendap. Bahkan ia kembali menyinggung soal kebaikan hati Stevie semasa hidup.

Bahkan, diakui Fitri, Stevie merupakan sosok istri sekaligus ibu yang baik.