Fitri Carlina Menangis saat Tahu Suaminya Dikirimi Foto Vulgar oleh Pramugari

JAKARTA - Fitri Carlina mengaku bahwa suaminya, Hendra Sumendap sempat digoda oleh rekan kerjanya di salah satu maskapai. Bahkan, pelantun ABG Tua ini sampai menangis, ketika melihat pramugari mengirimkan foto vulgarnya kepada sang suami, yang berprofesi sebagai seorang pilot.

Beruntung, Hendra merupakan tipe pria setia. Bahkan ia sendirilah yang melaporkan hal.itu pada saudara Nini Carlina.

”Apakah betul Fitri Carlina menemukan foto-foto vulgar?” tanya Rian Ibram di acara Pagi Pagi Ambyar.

"Iya betul,” jawab suami Fitri.

Fitri Carlina menangis saat suaminya dikirimi foto vulgar oleh pramugari (Foto: Instagram/fitricarlina)

”Iya waktu itu aku yang kasih lihat ke Fitri ‘Bun ada yang kirim gambar topless nih’,” papar Hendra.

Hendra sendiri mengatakan bahwa kala itu ia hanya menunjukkan foto tersebut pada Fitri. Ia pun mengaku tidak membalas serta memblokir nomor pramugari tersebut, mengingat mereka merupakan rekan kerja.

“Ya dilihat aja, nggak dibalas, tidak (diblokir). Itu kan rekan kerja ya mbak ya masih ada kemungkinan saya untuk terbang beberapa kali lagi dengan (pramugari itu)," jelasnya.

Saat ditunjukkan foto vulgar rekan kerjanya oleh Hendra, Fitri pun mengaku syok. Namun, ia memilih untuk percaya pada sang suami dan meminta Hendra untuk mengatasi sendiri hal tersebut.