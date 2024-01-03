Fitri Carlina Mengungkap Bahwa Suaminya Pernah Dikirimi Foto Vulgar Oleh Pramugari

JAKARTA - Fitri Carlina menjadi salah satu selebriti Tanah Air yang memiliki suami dengan pekerjaan sebagai pilot. Saat kasus perselingkuhan antara pilot dan pramugari muncul, masyarakat tentu ingin mengetahui kisah pribadi yang pernah dialami oleh Fitri Carlina, sebagai seorang istri dari penerbang.

Saat tampil di akun YouTube milik Maia Estianty, Fitri Carlina tidak menampik bahwa perselingkuhan dapat terjadi lantaran munculnya ketertarikan saat kerja bersama-sama dalam waktu yang lama. Bahkan sebagai istri pilot, Fitri pun mengakui jika suaminya pernah digoda oleh pramugari lewat foto vulgar.

“Pernah kok Mas Hendra sampai dikirimin gambar-gambar sampai foto-foto yang vulgar juga pernah,” ujar Fitri Carlina dikutip dari YouTube MAIA ALELDUL TV, Rabu (3/1/2024).

Namun Fitri Carlina bersyukur, lantaran suaminya, Hendra Hendra Sumendap tidak termakan rayuan para pramugari tersebut. Oleh karenanya, sampai saat ini rumah tangganya bisa terus bertahan. Bahkan sampai hampir memasuki 10 tahun pernikahan.

Fitri Carlina mengungkap bahwa suaminya pernah dikirimi foto vulgar oleh pramugari (Foto: Instagram/fitricarlina)





"Alhamdulillah sampai sekarang walaupun suami aku di kelilingi pramugari-pramugari yang cantik-cantik juga dan mungkin genit-genit kalau ada," paparnya.

Lebih lanjut, Fitri Carlina pun menyampaikan jika dirinya pun tidak mudah cemburu melihat sang suami bekerja dengan pramugari-pramugari yang cantik. Bahkan ia mengatakan jika perasaan cemburunya terkahir muncul saat ia dan Hendra masih berpacaran.

"Kalau masalah insecure, yakinlah, serahkan sama yang di atas. Kadang cemburu, enggak sih, enggak tahu ya. Ya harus percaya ajalah. Karena masalah kita bukan itu," tutur Fitri Carlina.