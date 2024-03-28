Adu Penghasilan Ria Ricis dengan Teuku Ryan yang Jomplang

JAKARTA - Adu penghasilan antara Ria Ricis dengan Teuku Ryan, yang saat ini tengah berseteru terkait hak asuh anak. Diketahui, dalam sidang perceraian mereka yang berlangsung Senin, 25 Maret kemarin, pihak Teuku Ryan disebut menginginkan hak asuh putri semata wayangnya, Cut Raifa Aramoana.

Akan tetapi, hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terkait siapakah diantara Ricis ataupun Ryan yang akan mendapatkan hak asuh atas putri mereka. Pasalnya, masih ada beberapa agenda sidang sebelum akhirnya PA Jaksel bisa memberikan putusan atas perceraian hingga hak asuh anak mereka.

Kendati begitu, Ricis tetap memberikan kesempatan pada Ryan untuk bisa bertemu dan mengasuh putri mereka. Bahkan ada jadwal khusus bagi Ryan untuk dapat bertemu dan tinggal dengan putrinya.

Akan tetapi, di tengah perebutan hak asuh anak, muncul ucapan kuasa hukum Ricis yang sempat membuat heboh lantaran Ryan disebut-sebut juga menuntut nafkah anak dari sang istri. Hal itu membuat hubungan komunikasi antara Ricis dan Ryan yang awalnya baik mendadak memburuk.

Lalu, seperti apa adu kekayaan antara Ria Ricis dan Teuku Ryan yang bisa dikatakan jomplang?

Melansir dari berbagai sumber, Ria Ricis menjadi salah satu YouTuber terkaya di Indonesia. Memiliki 42,5 juta subscriber membuat Ricis memiliki penghasilan yang cukup besar, yakni antara 37.000 hingga 592.000 Dolar AS per bulan, atau setara Rp583 juta hingga Rp9,3 miliar.

Pendapatan tersebut diketahui hanya ia hasilkan dari akun YouTubenya saja. Belum termasuk dari honornya saat menjadi bintang tamu, brand ambassador, endorse, hingga film.

Sementara itu, Teuku Ryan sendiri baru dikenal usai dirinya dekat hingga akhirnya menikah dengan Ria Ricis. Sebelum menikah dengan Ricis, Ryan sempat bekerja di salah satu bank BUMN di Aceh.