TV SCOOP

Syuting Arab Maklum 2 di Bali, Avi Basalamah: Mataharinya Bikin Cenat-Cenut

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:10 WIB
Syuting <i>Arab Maklum 2</i> di Bali, Avi Basalamah: Mataharinya Bikin Cenat-Cenut
Avi Basalamah ungkap tantangan syuting Arab Maklum 2 di Bali. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Avi Basalamah mengungkapkan tantangan yang harus dihadapinya saat syuting series Vision+, Arab Maklum 2 di Bali. Dia mengaku, cuaca Pulau Dewata yang lumayan terik menjadi tantangan tersendiri baginya dan tim produksi.

“Aduh, cuacanya bersahabat banget. Mataharinya mesra banget bikin kepala cenat-cenut dan emosi jadi meledak-ledak. Tapi tetap seru sih,” tutur aktris berdarah Arab dan Sunda ini kepada tim Vision+.

Dalam season kedua Arab Maklum, ibu satu anak ini masih dipercaya menghidupkan peran sebagai Jenab, perempuan heboh yang suka bergosip. Dia mengaku, ada dua alasan yang membuatnya kembali berperan sebagai Jenab. 

Pertama, antusiasme penonton yang cukup besar sejak series pertamanya. Kedua, keberadaan plot, pemain, dan lokasi syuting yang membuatnya bersemangat. “Pas lihat skenario season 2, ketahuan tuh seru dan menyenangkannya,” katanya. 

Series Arab Maklum 2. (Foto: Vision+)

Jika Anda penasaran kisah seru keluarga Abah Mahmud dan Umi Laela liburan ke Bali bisa menontonnya di Vision+, pada April 2024. Aplikasi tersebut bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan akses laman www.visionplus.id.

Ikuti akun @visionplusid di TikTok, Facebook, Twitter, dan Instagram. Atau, hubungi nomor WhatsApp 0888 8000 00 via chat. Vision+, _Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

