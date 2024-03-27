Harvey Moeis Jadi Tersangka Korupsi, Instagram Sandra Dewi Digeruduk Netizen

JAKARTA - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah pada hari ini, Rabu (27/3/2024).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Harvey keluar mengenakan rompi tahanan berwarna pink dari Kejagung. Dia kemudian langsung digiring petugas Kejagung ke mobil tahanan.

Ayah dua anak ini ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan korupsi yang diduga terjadi dalam kurun periode 2015 sampai dengan 2022.

Penetapan Harvey Moeis sebagai tersangka berimbas pada sang istri. Akun instagram Sandra Dewi, @sandradewi88 langsung diserbu netizen. Sandra Dewi memang sudah mematikan kolom komentar dan membatasi di beberapa unggahan terakhirnya.

Namun, netizen tetap bisa menyerangnya di salah satu unggahan yang dibagikan empat hari lalu. Pasalnya, Sandra Dewi tak bisa mematikan kolom komentar dan membatasi komentar di unggahan tersebut.

Beberapa netizen merasa kecewa dengan tindakan yang dilakukan Harvey. Pasalnya selama ini keluarga Harvey Moeis dan Sandra Dewi dicap sebagai keluarga yang sempurna dengan bergelimang harta dan selalu tampil harmonis.

Berbagai tuduhan pun mengarah bukan hanya kepada Harvey melainkan juga kepada Sandra Dewi. Hinaan dan komentar pedas menghujani kolom komentar unggahan tersebut selang beberapa menit setelah penetapan Harvey sebagai tersangka.