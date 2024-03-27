Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Boyong Anak dan Ibu Rayakan Lebaran 2024 di Jepang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |19:01 WIB
Venna Melinda Boyong Anak dan Ibu Rayakan Lebaran 2024 di Jepang
Venna Melinda boyong anak dan ibu Lebaran di Jepang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda rencananya akan merayakan Hari Lebaran 2024 di Jepang bersama ketiga anaknya dan sang ibunda, Ni Made Ayu Rachmawati.

Venna Melinda mengaku awalnya ia tidak berniat merayakan Lebaran di negeri orang lain. Namun ia sudah pesan tiket pesawat di tanggal menjelang Lebaran.

Venna Melinda Boyong Anak dan Ibu Rayakan Lebaran 2024 di Jepang

"Bukan merayakan, tapi aku udah pesen tiket udah lama aku pikir lebaran itu tanggal 11 (April) gak tahunya mundur kan jadi yaudah lah," ujar Venna Melinda di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

"Jadi aku Athalla, Vania, mamaku. Insya Allah rencananya Verrell nyusul,” tambah Venna Melinda.

Nantinya, Venna Melinda akan mengunjungi empat kota tanpa pemandu wisata. Untuk liburannya kali ini, perempuan 51 tahun itu mempercayakan anak-anaknya, Athalla maupun Verrell Bramasta untuk memandu selama di Jepang.

"Karena katanya ini bulan sakura, lagi banyak bunga sakura. Aku pengin ke Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyoto, 4 kota dan kita enggak pakai tour guide,” ungkap Venna Melinda.

