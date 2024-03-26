Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wejangan Venna Melinda untuk Verrell Bramasta yang Lolos ke Senayan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |21:45 WIB
Wejangan Venna Melinda untuk Verrell Bramasta yang Lolos ke Senayan
Venna Melinda beri wejangan pada Verrell Bramasta yang lolos ke Senayan (Foto: Instagram/vennamelindareal)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta menjadi satu dari beberapa artis yang lolos menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Terkait hal itu, Venna Melinda yang merupakan ibu dari Verrell tampak bersyukur.

"Aku tuh memang banyak ujian kehidupan, tapi aku dikasih Verrell yang sekarang alhamdulillah terpilih jadi anggota DPR," ujar Venna Melinda di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024).

Menjelang Verrell Bramasta dilantik, sebagai orang tua Venna Melinda memberikan wejangan agar sang putra fokus saja menjadi anggota dewan. Bahkan ia memberikan usul agar Verrell meninggalkan untuk sementara waktu profesi lain.

Bukan tanpa sebab, pasalnya menjadi anggota dewan bukan pekerjaan yang mudah.

Venna Melinda

Venna Melinda beri wejangan pada Verrell Bramasta yang lolos ke Senayan (Foto: MPI)


"Aku bilang kak tolong ya kakak jangan nyambi kalau udah jadi anggota dewan," ungkap Venna Melinda.

Halaman:
1 2
