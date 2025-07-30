Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |13:32 WIB
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Venna Melinda mengaku mulai pasrah soal jodoh di usianya yang kini sudah menginjak 53 tahun. Setelah mengalami kegagalan dalam pernikahan sebelumnya, Venna memilih lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari pasangan hidup.

Alih-alih sibuk mencari, Venna justru kini lebih fokus memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ia percaya, ketika seseorang semakin dekat dengan Sang Pencipta, maka jodoh terbaik akan datang dengan sendirinya.

“Yang pasti sekarang lebih dekat sama Allah, karena nanti kalau sudah dekat, Allah pasti kasih orang-orang terbaik, kasih suami terbaik,” ujar Venna Melinda, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (30/7/2025).

venna melinda
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun (Foto: Okezone)

Selain soal jodoh, Venna kini juga lebih memprioritaskan kebahagiaan anak-anaknya. Ia menyebut sang putra sulung, Verrell Bramasta, sudah berada di usia yang matang untuk membangun rumah tangga.

“Nggak nyari juga sih (jodoh), sekarang orientasinya lebih ke lihat Mas Verrell. Mudah-mudahan Verrell dapat jodoh yang terbaik,” lanjutnya.

Venna pun mengaku belum berniat membuka hati untuk pria lain. Sebagai seorang ibu, dirinya kini lebih memilih untuk meluangkan waktu berdoa demi kebaikan anak-anaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014413/venna-melinda-berharap-dapat-kasih-sayang-dari-anak-lewat-cara-sederhana-dqUbAXdAFI.jpg
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/33/3013726/venna-melinda-larang-verrell-bramasta-syuting-usai-sebagai-anggota-dpr-ZhYgFk6HQX.jpg
Venna Melinda Larang Verrell Bramasta Syuting Usai Sebagai Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement