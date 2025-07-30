Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun

Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Venna Melinda mengaku mulai pasrah soal jodoh di usianya yang kini sudah menginjak 53 tahun. Setelah mengalami kegagalan dalam pernikahan sebelumnya, Venna memilih lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari pasangan hidup.

Alih-alih sibuk mencari, Venna justru kini lebih fokus memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ia percaya, ketika seseorang semakin dekat dengan Sang Pencipta, maka jodoh terbaik akan datang dengan sendirinya.

“Yang pasti sekarang lebih dekat sama Allah, karena nanti kalau sudah dekat, Allah pasti kasih orang-orang terbaik, kasih suami terbaik,” ujar Venna Melinda, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu (30/7/2025).

Selain soal jodoh, Venna kini juga lebih memprioritaskan kebahagiaan anak-anaknya. Ia menyebut sang putra sulung, Verrell Bramasta, sudah berada di usia yang matang untuk membangun rumah tangga.

“Nggak nyari juga sih (jodoh), sekarang orientasinya lebih ke lihat Mas Verrell. Mudah-mudahan Verrell dapat jodoh yang terbaik,” lanjutnya.

Venna pun mengaku belum berniat membuka hati untuk pria lain. Sebagai seorang ibu, dirinya kini lebih memilih untuk meluangkan waktu berdoa demi kebaikan anak-anaknya.