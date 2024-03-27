Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Sae Ron Buka Suara Terkait Foto Mesra dengan Kim Soo Hyun

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:56 WIB
Kim Sae Ron Buka Suara Terkait Foto Mesra dengan Kim Soo Hyun
Kim Sae Ron buka suara terkait foto mesra dengan Kim Soo Hyun. (Foto: GOLDMEDALIST)
A
A
A

 

SEOUL - Kim Sae Ron akhirnya angkat bicara terkait foto mesra bersama Kim Soo Hyun yang dengan sengaja diunggahnya di Insta Story, pada 24 Maret 2024. Foto itu sempat membuat heboh warganet yang berujung pada rumor pacaran. 

“Aku sudah berpikir keras dan merasa lebih baik jika aku tetap tidak bicara apa-apa terkait foto itu. Aku tidak akan membuat pernyataan apapun dan setelah ini tidak akan ada pernyataan apapun dariku,” katanya kepada MyDaily, Rabu (27/3/2024). 

Reporter Lee Jin Ho sempat membeberkan wawancaranya dengan teman dekat Kim Sae Ron lewat channel YouTube pribadinya @Behind_Master, pada 26 Maret 2024. Sang sumber mengaku, hal itu dilakukan sang aktris karena ketidakstabilan emosinya. 

“Menurut temannya, Kim Sae Ron mengunggah foto itu karena sikap impulsifnya. Dia tahu sudah melakukan hal yang salah. Bahkan teman-temannya tidak mengerti kenapa Kim Sae Ron melakukan itu,” kata Lee Jin Ho. 

Kim Sae Ron buka suara terkait foto mesranya dengan Kim Soo Hyun. (Foto: Stardaily News)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126590/kim_sae_ron-dESN_large.jpg
Surat Terakhir Kim Sae Ron untuk Kim Soo Hyun yang Tak Pernah Terkirim, Isinya Penuh Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126422/kim_sae_ron-MwWl_large.jpg
Viral Surat Nikah Diduga Milik Kim Sae Ron, Begini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126107/kim_sae_ron-mHdo_large.jpg
Mantan Pacar Kim Sae Ron Klaim Kim Soo Hyun Bukan Penyebab Kematian Sang Aktris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124697/kim_sae_ron-UyC7_large.jpg
4 Skandal Kim Sae Ron yang Jadi Korban Kim Soo Hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124588/kim_sae_ron-wQ6I_large.jpg
Biodata Kim Sae Ron, Mantan Kim Soo Hyun yang Diduga Sudah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114756/kim_sae_ron-UAw5_large.jpg
Berduka, Won Bin Beri Penghormatan Terakhir untuk Kim Sae Ron
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement