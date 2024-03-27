Kim Sae Ron Buka Suara Terkait Foto Mesra dengan Kim Soo Hyun

SEOUL - Kim Sae Ron akhirnya angkat bicara terkait foto mesra bersama Kim Soo Hyun yang dengan sengaja diunggahnya di Insta Story, pada 24 Maret 2024. Foto itu sempat membuat heboh warganet yang berujung pada rumor pacaran.

“Aku sudah berpikir keras dan merasa lebih baik jika aku tetap tidak bicara apa-apa terkait foto itu. Aku tidak akan membuat pernyataan apapun dan setelah ini tidak akan ada pernyataan apapun dariku,” katanya kepada MyDaily, Rabu (27/3/2024).

Reporter Lee Jin Ho sempat membeberkan wawancaranya dengan teman dekat Kim Sae Ron lewat channel YouTube pribadinya @Behind_Master, pada 26 Maret 2024. Sang sumber mengaku, hal itu dilakukan sang aktris karena ketidakstabilan emosinya.

“Menurut temannya, Kim Sae Ron mengunggah foto itu karena sikap impulsifnya. Dia tahu sudah melakukan hal yang salah. Bahkan teman-temannya tidak mengerti kenapa Kim Sae Ron melakukan itu,” kata Lee Jin Ho.