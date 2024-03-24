Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Agensi Gold Medalist Bantah Rumor Kim Soo Hyun Pacaran dengan Kim Sae Ron

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |11:05 WIB
Agensi Gold Medalist Bantah Rumor Kim Soo Hyun Pacaran dengan Kim Sae Ron
Agensi bantah kabar Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron pacaran (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rumor Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron pacaran mendadak menghebohkan para pecinta drama Korea. Akan tetapi, Agensi Gold Medalist yang menaungi Kim Soo Hyun langsung memberikan bantahan atas rumor tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Star News, Gold Medalist mengatakan jika foto mesra Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron yang tersebar di sosial media ini diambil kala keduanya satu agensi di masa lalu.

“Kami ingin memberitahu Anda tentang posisi resmi kami mengenai gambar Kim Soo Hyun yang telah menyebar hari ini. Kami ingin memberitahu Anda bahwa rumor Kim Soo Hyun sedang menjalin hubungan [dengan Kim Sae Ron] tidak berdasar,” tulis Gold Medalist dikutip dari Star News, Minggu (24/3/2024).

“Foto yang sedang disebarkan secara online tampaknya telah diambil di masa lalu ketika keduanya berada di agensi yang sama,” lanjutnya.

Kim Soo Hyun

Agensi bantah kabar Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron pacaran (Foto: tvN)

Melalui pengumuman kali ini, Gold Medalist juga menyatakan pihaknya tidak tahu apa tujuan Kim Sae Ron mengunggah foto tersebut saat ini.

Namun, tentu saja Gold Medalist tidak tinggal diam. Agensi Kim Soo Hyun ini akan mengambil tindakan hukum atas rumor ini karena telah mencemarkan nama baik sang aktor.

“Karena kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak perlu yang tersebar tentang Kim Soo Hyun karena gambar ini, kami akan mengambil tindakan hukum yang kuat terhadap kerusakan karakter dan reputasinya serta fitnah dan postingan jahat melalui perwakilan hukum kami,” tulis Gold Medalist.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020626/kim-soo-hyun-gelar-fan-meeting-di-jakarta-september-mendatang-oZ64y0j2dx.JPG
Kim Soo Hyun Gelar Fan Meeting di Jakarta, September Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020435/kim-soo-hyun-bantah-pacaran-dengan-lim-nayoung-sSP41h9dHW.jpg
Kim Soo Hyun Bantah Pacaran dengan Lim Nayoung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/206/2997877/kim-soo-hyun-isi-ost-drama-queen-of-tears-2bK7pBxkoY.JPG
Kim Soo Hyun Isi OST Drama Queen Of Tears
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/33/2988695/mengulik-gaji-kim-soo-hyun-dalam-queen-of-tears-yang-diisukan-capai-rp470-miliar-hrTV2sUGHH.jpg
Mengulik Gaji Kim Soo Hyun dalam Queen of Tears yang Diisukan Capai Rp470 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/206/2986394/queen-of-tears-masih-tayang-kim-soo-hyun-sudah-digaet-bintangi-knock-off-oMbNpguNuC.JPG
Queen of Tears Masih Tayang, Kim Soo Hyun sudah Digaet Bintangi Knock Off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/04/206/2700738/kim-soo-hyun-pertimbangkan-comeback-lewat-drama-queen-of-tears-tbAXk3FATv.jpg
Kim Soo Hyun Pertimbangkan Comeback Lewat Drama Queen of Tears
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement