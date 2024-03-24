Agensi Gold Medalist Bantah Rumor Kim Soo Hyun Pacaran dengan Kim Sae Ron

JAKARTA - Rumor Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron pacaran mendadak menghebohkan para pecinta drama Korea. Akan tetapi, Agensi Gold Medalist yang menaungi Kim Soo Hyun langsung memberikan bantahan atas rumor tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Star News, Gold Medalist mengatakan jika foto mesra Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron yang tersebar di sosial media ini diambil kala keduanya satu agensi di masa lalu.

“Kami ingin memberitahu Anda tentang posisi resmi kami mengenai gambar Kim Soo Hyun yang telah menyebar hari ini. Kami ingin memberitahu Anda bahwa rumor Kim Soo Hyun sedang menjalin hubungan [dengan Kim Sae Ron] tidak berdasar,” tulis Gold Medalist dikutip dari Star News, Minggu (24/3/2024).

“Foto yang sedang disebarkan secara online tampaknya telah diambil di masa lalu ketika keduanya berada di agensi yang sama,” lanjutnya.

Agensi bantah kabar Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron pacaran (Foto: tvN)

Melalui pengumuman kali ini, Gold Medalist juga menyatakan pihaknya tidak tahu apa tujuan Kim Sae Ron mengunggah foto tersebut saat ini.

Namun, tentu saja Gold Medalist tidak tinggal diam. Agensi Kim Soo Hyun ini akan mengambil tindakan hukum atas rumor ini karena telah mencemarkan nama baik sang aktor.

“Karena kesalahpahaman dan spekulasi yang tidak perlu yang tersebar tentang Kim Soo Hyun karena gambar ini, kami akan mengambil tindakan hukum yang kuat terhadap kerusakan karakter dan reputasinya serta fitnah dan postingan jahat melalui perwakilan hukum kami,” tulis Gold Medalist.